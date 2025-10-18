Napoli stolpert: Inter übernimmt Tabellenführung

Inter Mailand hat den Sprung auf Platz eins der Serie A geschafft.

Die Nerazzurri setzten sich am Samstagabend bei der ebenfalls um die Tabellenspitze kämpfenden AS Roma mit 1:0 durch. Der ersatzgeschwächte Meister Napoli war davor bei Torino mit 0:1 unterlegen und hatte den Weg für die Verfolger freigemacht. Valentino Lazaro kam bei den Turinern nicht zum Einsatz.

Inter-Stürmer Ange-Yoan Bonny überlistete schon in der 6. Minute die Abseitsfalle der Römer, zog alleine Richtung Tor und vollendete. Die Roma kam erst in der zweiten Halbzeit auf, konnte Yann Sommer im Inter-Tor aber nicht bezwingen. Für die Mailänder war es der sechste Pflichtspielerfolg in Serie. Inter, Napoli und Roma halten nun jeweils bei 15 Zählern. Milan (13 Zähler) könnte am Trio mit einem Heimsieg gegen die Fiorentina vorbeiziehen.

Napoli fehlten die verletzten Scott McTominay und Rasmus Höjlund. Ein Tor des vom Meister an Torino verliehenen Giovanni Simeone (32.) bescherte den Süditalienern die zweite Saisonniederlage. Der Titelverteidiger stürmte in der zweiten Halbzeit vergebens an, der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.