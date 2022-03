ÖFB-Aufstellung: So soll Abschluss-Sieg für Foda gelingen

Es ist Franco Fodas 48. und letztes Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef. Diese Aufstellung schickt er zum letzten Mal gegen Schottland aufs Feld.

Die Nationalspieler wollen dem Deutschen am Dienstag (20.45 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) gegen Schottland nach viereinhalb Jahren im Amt einen würdigen Abschied bereiten und sich selbst für das Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) ein bisschen rehabilitieren. Gegen die Schotten hatte es im September in der WM-Qualifikation eine 0:1-Heimniederlage gesetzt. Die Kulisse bei Fodas Abschiedsspiel in Wien wird spärlich sein. Knapp 5.000 Karten waren bis Montagnachmittag verkauft. "Ich weiß, dass es kein einfaches Spiel wird, wenn du ein paar Tage vorher so ein Negativerlebnis hattest", erklärte Foda. Sein Abgang vom ÖFB ist seit Sonntagabend beschlossene Sache. "Es soll unter den Voraussetzungen noch einmal ein guter Abschluss werden, das würde ich mir wünschen", sagte der Deutsche, der die Auswahl 2017 übernommen hatte.

Aufstellung Österreich:

Franco Foda hat in seinem letzten Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef erstmals die beiden Stürmer Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic gemeinsam in die Startformation beordert. Außerdem beginnt im Testmatch am Dienstag in Wien gegen Schottland Goalie Daniel Bachmann anstelle des kränklichen, aber Corona-negativen Heinz Lindner. Ebenfalls neu in der Startformation im Vergleich zum 1:2 am Donnerstag in Wales sind Stefan Ilsanker, Valentino Lazaro und Andreas Ulmer.

Aleksandar Dragovic kommt im Ernst-Happel-Stadion zu seinem 100. Länderspiel. Rechtsverteidiger Stefan Lainer musste wegen Muskelproblemen passen.

Österreichs Startelf gegen Schottland (taktische Formation laut ÖFB-Angaben): Bachmann - Ilsanker, Dragovic, Hinteregger - Lazaro, Sabitzer, Laimer, Ulmer - Kalajdzic, Arnautovic, Baumgartner