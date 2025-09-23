Alles zu oe24VIP
Gault&Millau: Die besten Marillen-Marmeladen im Test
Von Budget bis Luxus

Gault&Millau: Die besten Marillen-Marmeladen im Test

23.09.25, 11:20
Eine hochkarätige Expert:innen-Jury hat für Gault&Millau 34 Marillen-Marmeladen verkostet und verrät, welche wirklich auf Ihre Frühstückssemmel gehört.

Marillen-Marmelade gehört für viele zum Frühstück wie die Butter aufs Brot – hierzulande ganz besonders. Denn ein klassisches Wiener Frühstück ist ohne Semmel und Marillen-Marmelade kaum vorstellbar. Doch zwischen den zahlreichen Gläsern im Supermarktregal liegen geschmackliche Welten. Die entscheidende Frage: Welche schmeckt wirklich nach sonnengereiften Marillen – und nicht nach Apfelmus mit käsiger Note? 

Gourmet-Jury testet Marillen-Marmeladen

Die Antwort liefert nun das Gourmet-Magazin Gault&Millau. Eine Expertenjury aus Journalisten, Patissièren und Haubenköchen nahm 34 Produkte unter die Lupe – mit erstaunlichen Siegern.

Woran erkennt man die beste Marillen-Marmelade?

Bei der Gourmet-Verkostung zählten vier entscheidende Kriterien:

  • Optik
  • Konsistenz
  • Geruch
  • Geschmack

Die Farbe sollte „fruchttypisch" sein; also weder künstlich hell noch bräunlich. Die Konsistenz weder zu flüssig noch zu kompakt – perfekt für den Brotaufstrich. Und das Wichtigste: Eine Marillen-Marmelade muss nach Marillen riechen und schmecken – klingt logisch, war aber bei einigen Produkten überraschend nicht der Fall.

Der Luxus-Sieger

Platz 1 geht an den Marille Fruchtaufstrich von Wurm (35,82 Euro/kg). Mit stolzen 68 Prozent Fruchtanteil überzeugte er die Experten-Jury auf ganzer Linie. Die Premium-Marmelade, erhältlich bei gurkerl.at, ist zwar preislich in der Oberliga, bietet aber auch ein Geschmackserlebnis der Extraklasse.

Überraschungssieger aus dem Supermarkt

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen zwei echte Preis-Leistungs-Sieger: Spar Premium Marille (15,16 Euro/kg) mit sensationellen 70 Prozent Fruchtanteil und Staud's Marillen aus dem Weinviertel (21,96 Euro/kg), ebenfalls mit 70 Prozent Fruchtgehalt. Beide bei Spar erhältlich, beweisen sie, dass Qualität nicht immer teuer sein muss. Auch Staud's „Marille reine Frucht" (15,96 Euro/kg) schaffte es mit 60 Prozent Fruchtanteil auf den vierten Platz.

Budget-Champion

Auch Discounter-Produkte können überzeugen! Gourmet Marille Fruchtaufstrich von Hofer (5,96 Euro/kg) erreichte mit 75 Prozent den höchsten Fruchtanteil aller Testsieger und landete auf Platz 5. Noch günstiger: Penny Aprikose Fruchtaufstrich (4,42 Euro/kg) mit 60 Prozent Fruchtanteil auf Platz 6. Beide beweisen, dass auch kleine Geldbeutel nicht auf Qualität verzichten müssen.

