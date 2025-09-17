VKI Taste-Test: Welche Essiggurkerl besonders überzeugen

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – bei wenigen Produkten scheiden sich die Geister wie bei Essiggurkerln. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Zuge des neuen Testformats „Taste:Check“ Konsument:innen in Österreich blind verkosten lassen.

Sie sind klein, sie sind süß-sauer und sie sind hoffentlich knackig: Essiggurkerl. Ob als Snack zwischendurch, als Ergänzung zur Jause oder als Begleiter bei Picknick oder Grillerei – das Gurkerl ist allseits beliebt. Doch welches ist das beste Essiggurkerl? 31 Testpersonen haben nun eine Antwort darauf.

© Getty Images

Diese Essiggurkerl wurden bewertet

Zehn Produkte wurden „blind“ verkostet, wobei die Marken den Teilnehmer:innen nicht bekannt waren. Zwischen den Proben wurde der im Mund verbliebene Geschmack mit Weißbrot und Wasser neutralisiert. Die Teilnehmer:innen bewerteten Aussehen, Geruch, Konsistenz, Knackigkeit und Geschmack und vergaben ein Gesamturteil. Folgende Essiggurkerl wurden bewertet:

Billa Bio Bio-Cornichons

Clever Knackige Cornichons

Efko Schlemmer Gurken süß-sauer

Felix Kleine feine Gurken

Freshona Cornichons

Kings Crown Cornichons

Machland Cornichons

Spar Kleine Feine Gurken

Spar Natur Pur Bio-Cornichons

Staud’s Gewürz Piccolo Gurken Süß-sauer

Die Sieger

Besonders überzeugen konnte das würzige Gemüse von Machland Cornichons, Billa Bio Cornichons und Staud’s Gewürz Piccolo Gurken. Dieses Trio ist jeweils nur durch einen Punkt im Gesamturteil voneinander getrennt. Staud’s ist das klar teuerste Produkt im Test, die anderen zwei gehören zur oberen Preisklasse.

© Getty Images

Diese Gurkerl konnten nicht überzeugen

Am wenigsten konnten die Hofer-Eigenmarke Kings Crown Cornichons und Spar Kleine Feine Gurken überzeugen. Dem Spar-Produkt fehlt der entscheidende knackige Biss. Während alle anderen Proben in diesem Punkt gut waren, erreichten die Spar-Gurkerl hier nur ein „weniger zufriedenstellend“. Insgesamt erhielten beide Produkte beim Geschmack wie auch im Gesamturteil aber noch ein „durchschnittlich“