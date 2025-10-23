Ingwer richtig lagern: 5 Tricks, damit die Knolle länger frisch bleibt

Die Erkältungssaison ist da – und Ingwer ist jetzt Ihr bester Freund! Die Powerknolle stärkt das Immunsystem, wärmt von innen und wirkt antibakteriell. Damit sie ihre Superkräfte nicht verliert, verraten wir Ihnen die besten Tipps, wie Ingwer lange frisch und aromatisch bleibt.

Die Erkältungssaison startet jetzt so richtig – Und mitten im Chaos der Taschentücher gibt es einen treuen Verbündeten: Ingwer. Ob als Tee, Shot oder Suppen-Booster – die goldene Knolle ist das Hausmittel Nummer eins, wenn es darum geht, das Immunsystem auf Touren zu bringen. Ob als heißer Tee, im Smoothie oder als Kick im Curry – die kleine Knolle ist das ultimative Hausmittel, wenn es um Abwehrkräfte geht. Doch mal ehrlich: Wie oft liegt der halbe Ingwer nach ein paar Tagen traurig, schrumpelig und leicht schimmlig herum? Genau. Damit ist jetzt Schluss! Hier kommen ein paar einfache Frischhaltetricks, damit Ihr Ingwer so lange wie möglich Power behält.

© Getty Images

1. Wenn es schnell gehen soll – einfach in der Küche lagern

Sie haben nur eine kleine Knolle gekauft und planen, sie in den nächsten Tagen zu verbrauchen? Dann dürfen Sie entspannt bleiben: Ingwer ist robust! Bewahren Sie ihn einfach an einem trockenen, nicht zu warmen Ort in der Küche auf – zum Beispiel im Korb neben Knoblauch und Zwiebeln.

Wichtig: Nicht direkt in die Sonne legen, sonst trocknet er schneller aus.

2. Für Vorrats-Fans – kühl und dunkel ist Trumpf

Wer gleich mehrere Knollen gebunkert hat (man weiß ja nie, wann die nächste Erkältung zuschlägt), sollte etwas sorgfältiger vorgehen. Vollständige, unangeschnittene Knollen lagern Sie am besten kühl, dunkel und trocken – eine Speisekammer oder ein Vorratsschrank sind ideal. In den Kühlschrank muss Ingwer nicht unbedingt, solange der Raum nicht zu warm ist.

3. Angeschnittener Ingwer – bitte feucht einwickeln

Wenn Sie die Knolle bereits angeschnitten haben, gilt: Auch hier lieber außerhalb des Kühlschranks aufbewahren, aber kühl und dunkel. Damit die Schnittstelle nicht austrocknet, wickeln Sie sie in ein leicht feuchtes Küchentuch. So bleibt der Ingwer saftig und aromatisch. Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen will, kann den angeschnittenen Ingwer auch luftdicht im Kühlschrank lagern – das verlängert die Haltbarkeit auf mehrere Wochen.

4. Für die Langzeit-Strateg:innen – einfach einfrieren

Wenn Sie öfter Ingwer verwenden, lohnt es sich, ihn geschält und portioniert einzufrieren. Am besten in kleinen Stücken oder sogar fein gerieben in Eiswürfelformen – so haben Sie jederzeit eine Dosis Frische parat. Und das Beste: Gefrorener Ingwer lässt sich sogar besser reiben als frischer.

5. Wie lange hält sich Ingwer eigentlich?

Gut behandelt, hält sich die Knolle bis zu drei Wochen. Nach einiger Zeit kann sie kleine Triebe bilden – keine Sorge, das ist völlig unbedenklich! Einfach abschneiden und weiterverwenden. Solange der Ingwer noch aromatisch riecht und fest ist, ist alles bestens.

© Getty Images

Ob Sie ihn frisch im Tee, im Curry oder im Immunshot genießen – Ingwer ist ein echter Allrounder. Mit diesen simplen Lagertricks bleibt die Knolle länger frisch – und Sie haben immer eine Portion Gesundheit griffbereit