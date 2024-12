× Küchenhelfer: So vermeiden Sie die häufigsten Backpapier-Fehler

Egal ob für Kekse, Ofengemüse oder Pizza – Backpapier ist ein unverzichtbarer Helfer in der Küche und verhindert zuverlässig, dass etwas kleben bleibt. Doch bei der Nutzung unterlaufen den meisten einige Fehler.

Besonders in der Weihnachtszeit, wenn wir Unmengen an Backpapier verbrauchen, stellt sich oft die Frage, wie es richtig entsorgt wird und wie man das lästige Aufrollen des Papiers vermeiden kann. Damit das Backen von Keksen und Co. nicht zur Geduldsprobe wird, räumen wir mit den häufigsten Mythen und Fehlern auf.



Backpapier: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

© Getty Images ×

Sich darüber ärgern, dass sich Backpapier aufrollt

Ein aufrollendes Backpapier kann beim Auslegen des Blechs zur Geduldsprobe werden. Viele kämpfen mit Töpfen oder Backformen, um es zu beschweren – völlig unnötig! Der einfachste Trick: Knüllen Sie das Backpapier einmal kräftig zusammen und glätten Sie es anschließend wieder. Durch das Knüllen verliert das Papier seine Spannung, und es bleibt flach auf dem Blech liegen.

Backpapier nach einmaligem Gebrauch wegschmeißen

Viele denken, dass Backpapier nach dem ersten Einsatz in den Müll gehört. Doch das ist ein Irrtum! Solange das Papier nicht verkohlt, stark verschmutzt oder eingerissen ist, können Sie es problemlos mehrfach verwenden. Gerade beim Backen von Plätzchen oder Teigwaren ist das Papier oft nur minimal verschmutzt. Durch die Mehrfachnutzung sparen Sie Ressourcen und schonen gleichzeitig Ihren Geldbeutel. Achten Sie allerdings darauf, dass sich keine Rückstände wie Käse oder Fett eingebrannt haben. In solchen Fällen sollte das Papier entsorgt werden.

Backpapier im Altpapier entsorgen

Backpapier ist doch Papier, oder? Leider nicht. Backpapier ist mit einer Silikon- oder Wachsbeschichtung versehen, die es hitzebeständig und wasserabweisend macht. Dadurch gehört es nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll. Beschichtetes Papier kann im Recyclingprozess nicht wiederverwertet werden. Wer nachhaltiger backen möchte, kann auf Alternativen wie Dauerbackfolien oder unbeschichtetes Backpapier setzen.

Backpapier bei zu hohen Temperaturen verwenden

Viele unterschätzen, wie stark Backpapier hitzeempfindlich ist. Je nach Hersteller ist es in der Regel bis maximal 220 bis 250 Grad Celsius hitzebeständig. Wird diese Temperatur überschritten, kann das Papier verkohlen oder – im schlimmsten Fall – sogar Feuer fangen. Schauen Sie vor dem Gebrauch auf die Verpackung. Wenn Sie oft mit sehr hohen Temperaturen arbeiten, sind Dauerbackfolien oder Backmatten aus Silikon eine sichere Alternative.