× Die besten Grillbeilagen: Diese einfachen Rezepte sollten Sie kennen

Ob klassisch, leicht oder mit asiatischem Twist – diese Grillbeilagen sind einfach gemacht und bringen frischen Geschmack auf den Teller. Von fluffigem 3-Zutaten-Fladenbrot bis zu gegrilltem Spargel: So wird Ihre Grillsaison zum vollen Erfolg.

Würstchen, Steaks & Co. landen im Sommer bei vielen von uns regelmäßig auf dem Grill – aber sind wir ehrlich: Ohne die passenden Beilagen bleibt das Ganze nur halb so gut. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht stundenlang in der Küche stehen oder zig Zutaten besorgen. Diese drei Rezepte sind nicht nur supereinfach, sondern auch echte Hingucker. Und das Beste: Sie brauchen dafür kaum mehr als ein bisschen Zeit, ein paar Basics!

3-Zutaten-Fladenbrot

Zutaten:



300 g Mehl

1 TL Backpulver

250 g Naturjoghurt (griechischer Joghurt geht auch)

optional: eine Prise Salz :

Zubereitung:

Mehl, Backpulver und Joghurt vermengen, bis ein Teig entsteht. Der darf ruhig etwas klebrig sein – das ist ganz normal! Mit bemehlten Händen kleine Fladen formen, dünn ausrollen und ab damit aufs Backpapier. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad ca. 10 Minuten backen. Außen leicht knusprig, innen schön weich – perfekt zum Dippen oder einfach so!

Gegrillter Spargel mit Parmesan & Zitrone

Zutaten für 2 Portionen:

12 Stangen weißen Spargel

1 Zitrone

40 g Parmesan

frisches Basilikum

2 EL Olivenöl

Zubereitung:

Spargel schälen, Enden abbrechen, mit Olivenöl einreiben und ab damit auf den Grill. Nach ca. 6 Minuten ist er schön weich und leicht gebräunt. Jetzt noch Zitronenschale und Parmesan darüberreiben, mit etwas Zitronensaft und Basilikum garnieren – fertig!

Asiatischer Gurkensalat

Zutaten:

1 Salatgurke

1 TL Salz

2 EL Sushi-Essig oder Reisessig + etwas Zucker

1 EL Sojasoße

1 TL Sesamöl

2 Knoblauchzehen

etwas Chiliflocken

1 TL Sesam

frischer Koriander oder Frühlingszwiebeln

Zubereitung:

Gurke in dünne Scheiben schneiden, mit Salz bestreuen und 10 Minuten ziehen lassen. Danach gut abspülen und ausdrücken. Alle Zutaten in ein Schraubglas geben, Deckel zu – und kräftig schütteln! Danach mit Sesam und frischen Kräutern toppen. Schmeckt sofort oder nach ein bisschen Ziehzeit sogar noch besser.

