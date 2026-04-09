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Jetzt ist Schluss: Beatrice Egli beendet plötzlich ihre eigene Show
© Getty Images

TV-Aus

Jetzt ist Schluss: Beatrice Egli beendet plötzlich ihre eigene Show

09.04.26, 11:50
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Damit hat kaum jemand gerechnet: In der Schlagerwelt folgt der nächste Paukenschlag. Die beliebte Samstagabend-Show von Beatrice Egli wird eingestellt und die Entscheidung kommt direkt von ihr selbst. 

Nach insgesamt acht Ausgaben ist Schluss mit der „Beatrice Egli Show“. Der SWR bestätigt, dass vorerst keine neuen Folgen mehr produziert werden.

Dabei lief das Format seit 2022 erfolgreich im TV und schaffte es sogar mehrfach in die Primetime.

Egli zieht selbst den Stecker

Besonders überraschend: Nicht der Sender, sondern Egli selbst trifft die Entscheidung. Sie will sich künftig neu orientieren und andere Projekte verfolgen. Ihren Fans kündigte sie bereits auf Instagram an: „Dieses Jahr wird viel Neues passieren.“

Beatrice Egli
© Instagram/ beatrice_egli_offiziell

Abgang mit klarer Botschaft

Für die Sängerin steht fest, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Sie will aufhören, solange die Show noch erfolgreich ist, statt langsam an Bedeutung zu verlieren. Auch beim Sender zeigt man Verständnis für diesen Schritt. Hinter den Kulissen dürfte das Aus dennoch schmerzen, schließlich war die Show ein wichtiger Bestandteil des Schlager-Programms.

Für Zuschauer bedeutet das vorerst Abschied von einer der großen Schlagerbühnen im TV. Ganz verschwinden wird Egli aber nicht: Sie plant weiterhin Musik, Auftritte und neue Projekte.

Klar ist: Ein Kapitel endet, doch das nächste steht schon bereit.

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