Beatrice Egli spielt für Sie zum Bestpreis auf

Heute lässt Schlager-Queen Beatrice Egli die Alpen glühen: Hit-Konzert in Ischgl. Am 14. November tanzt sie dann in der Wiener Stadthalle an. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets sogar um 20 Euro ermäßigt!

„Die Songs kommen wirklich erst so richtig ins Leben, wenn wir die gemeinsam auf Tour singen. Dieses Live-Erlebnis ist einfach das Beste, was es gibt!“ Die Schweizer Schlager Queen Beatrice Egli zündet heute Samstag beim „Frühlings-Schneefest Konzert“ auf der Alp Trida in Ischgl/Samnaun bereits ab 13 Uhr die Live-Premiere der neuen Hit-CD „Hör nie auf damit“: „Das ist ein Statement, weiterzumachen, an dich zu glauben, auf deine Stärken zu bauen und das Gute zu sehen. Und dabei viel zu tanzen, zu lachen und zu leben!“

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Mit ein Grund warum sie am 14. November auch die Wiener Stadthalle auf den dicht gefüllten Tourplan gesetzt hat. „Ich weiß schon jetzt, dass in Wien am 14. November ab Sekunde 3 nur noch getanzt, gelacht und gelebt wird!“

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Mit oe24 sind sie bei der neuen Show „Tanzen – Lachen – Leben“ in Wien zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für Beatrice Egli am 14. November in der Wiener Stadthalle jetzt um 20 Euro ermäßigt.

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Nach 1,5 Millionen verkauften CDs sieht Egli ihre Konzerte als Königs-Disziplin: „Auf der Bühne zählt der Moment. Da werden auch mal Töne schiefgehen. Aber das ist auch das Schöne. Das ist das Lebendige!“ Auf Ischgl und Wien freut sich Egli ganz besonders: „Die Österreicher wissen einfach, wie feiern geht!“