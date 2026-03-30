Simone Lugner: Tränen und "Blumen von Richard" zum 44er

Zwischen Wellness-Treatments und dem bevorstehenden Gang vor Gericht feiert Simone Lugner heute ihren 44. Geburtstag – inklusive eines musikalischen Grußes ihrer Zeugin Lydia Kelovitz.

Ein Geburtstag zwischen Wellness-Oase und Zeugenstand: Simone Lugner beging am Montag ihren 44. Ehrentag. Anstatt einer rauschenden Ballnacht wählte die Witwe von Mörtel Lugner einen kleinen Rahmen im Wiener Büro, genauer gesagt bei „Körperglanz“ und „Shape-Line“. Inmitten von Treatments und Gratulationen rückte jedoch eine Personalie besonders in den Fokus, die den Bogen von der privaten Feier bis in den Gerichtssaal spannt.

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Ein Ständchen für Simone

Unter den geladenen Gästen befand sich auch Lydia Kelovitz. Die Sängerin, die dem breiten Publikum als „Wildsau“ und treue Weggefährtin der Lugner-Familie bekannt ist, hat sich für das Geburtstagskind etwas Besonderes überlegt. Kelovitz plante, für Simone ein persönliches Ständchen zum Besten zu geben – ein Moment, der wohl für die emotionale Note des Abends sorgen sollte.

Lydia Kelovitz und Mister Austria Christopher Dengg. © Andreas Tischler

Doch die Verbindung zwischen den beiden Damen ist derzeit weit mehr als nur freundschaftlicher Natur. Kelovitz wird im kommenden Mai eine Schlüsselrolle in den laufenden juristischen Auseinandersetzungen einnehmen. Sie soll sowohl für Simone Lugner persönlich als auch im Sinne der Lugner Privatstiftung in den Zeugenstand treten. Der Montagabend diente somit wohl auch der mentalen Einstimmung auf die bevorstehenden Termine vor dem Kadi.

Herby Stanonik wagte ein Tänzchen mit Simone. © Andreas Tischler

Von Mister Austria bis zu Dancing Stars

Für den optischen und tänzerischen Glanz des Abends sorgten zwei weitere prominente Herren: Mister Austria Christopher Dengg und „Dancing Stars“-Profi Herby Stanonik ließen es sich nicht nehmen, der Jubilarin persönlich ihre Aufwartung zu machen. Während Dengg für den offiziellen Glamour-Faktor bürgt, bringt Stanonik den Schwung des Wiener Parketts in den illustren Kreis.

Beatrice und Heimo Turin gatulierten. © Andreas Tischler

Lugners langjähriger Chauffeur rührte Simone Lugner zu Tränen. © Andreas Tischler

Tränen der Freude

Den emotionalen Höhepunkt verursachte jedoch ein anderer: Richard Lugners langjähriger Chauffeur Roland brachte Blumen im Namen des verstorbenen Baumeisters und sorgte für Tränen der Freude.