× Amy Schumer: Ihr 200 Jahre altes Stadthaus steht zum Verkauf

Die Komikerin verkauft ihr 200 Jahre altes Stadthaus, in dem einst auch Cher vor der Kamera stand.

Scharfzüngig, humorvoll, gesellschaftskritisch, ehrlich... so kennen wir Amy Schumer, die Comedy-Größe aus Hollywood, die sich im Rahmen dieses Hausbesuchs auch als äußerst geschmackvoll erweist. Willkommen im Stadthaus der beliebten Schauspielerin, die ihre Fans derzeit mit "Irgendwie schwanger" wie gewohnt zum Lachen bringt. Privat will sich die 43-jährige Mutter eines knapp sechsjährigen Sohnes jedoch verändern.

Amy Schumer verkauft ihr Stadthaus in Brooklyn

© HGM-Press ×

Ihr charmantes Stadthaus in Brooklyn steht neuerdings zum Verkauf. Die Komikerin hat sich entschieden, mit ihrer kleinen Familie zurück nach Manhattan zu ziehen und die Immobilie um 14 Millionen Dollar jemand anderem zu überlassen. So stolz der Preis auch ist, so viel wird dem neuen Besitzer auch geboten: Das vierstöckige Stadthaus, das 1829 erbaut wurde, ist ein architektonisches Juwel. Mit einer Breite von lediglich acht Metern mag es auf den ersten Blick schmal wirken, doch es bietet auf etwa 510 Quadratmetern Wohnfläche reichlich Platz.

© HGM-Press ×

Durch 30 große Fenster gelangt viel Tageslicht in die eleganten Räumlichkeiten, die mit historischen Elementen wie originalen französischen Türen mit geätzten Glaspaneelen, Marmorböden und Kaminen ausgestattet sind. Der Haupteingang im ersten Stock führt in eine stilvolle Empfangsetage mit zwei großen Wohnzimmern, die beide über einen Kamin verfügen. Von hier aus gelangt man auf eine Terrasse, die einen herrlichen Blick auf den Stadtgarten bietet. Diesen hat Amy Schumer in einen liebevollen Spielbereich für ihren Sohn umgestaltet.

© HGM-Press ×

Highlights vom Keller bis zum Dach

Im zweiten Stock liegt die luxuriöse Hauptsuite mit einem Wohnbereich, begehbarem Kleiderschrank und einem Badezimmer mit originalem Marmor.

© HGM-Press ×

Drei weitere Schlafzimmer befinden sich in der obersten Etage, während die charmante Küche mit ihrer sichtbaren Balkendecke im Erdgeschoss untergebracht ist.

© HGM-Press ×

Zusätzlich gibt es ein Untergeschoss mit Weinkeller und Fitnessraum. Was Schumers Domizil ebenfalls auszeichnet: Hier wurde 1987 "Mondsüchtig" mit Cher gedreht. Filmverliebtes Herz, was willst du mehr?