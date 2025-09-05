Vollmond am 7. September: Bei diesen 3 Sternzeichen wird das Liebesleben auf den Kopf gestellt

Der Vollmond am 7. September 2025 markiert den Beginn eines tiefgreifenden Wandels. Drei Sternzeichen werden während der Mondfinsternis von Amors Pfeil getroffen und erleben schicksalhafte Wendungen in ihrem Liebesleben.

Der 7. September 2025 wird eine Nacht der Magie und der Veränderungen. Der Vollmond in Fische taucht den Himmel in ein mystisches, rötliches Licht und verspricht, Ihr Liebesleben kräftig durcheinanderzuwirbeln! Falls Sie bisher keinen Erfolg mit Sommerromanzen hatten, dann können Sie sich auf einen ganz besonderen Herbst freuen. Der Blutmond und die totale Mondfinsternis schaffen perfekte Voraussetzungen, dass drei Sternzeichen nun ihre große Liebe finden.

Diese drei Sternzeichen schweben auf Wolke 7

© Getty Images

Jungfrau (24. August – 23. September)

Für die Jungfrau wird der September zu einem Monat der emotionalen Öffnung. Normalerweise sind Sie sehr kontrolliert und analytisch, doch der Vollmond sorgt für einen inneren Befreiungsschlag. Alte Zweifel und Ängste treten in den Hintergrund, und Ihr Herz öffnet sich für neue Begegnungen. Besonders spannend: Eine Person, die Sie bislang kaum beachtet haben, könnte nun eine überraschend wichtige Rolle in Ihrem Leben spielen. Ein neuer Blickwinkel, ein unerwarteter Funke…

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Der Blutmond entfaltet für den Skorpion eine enorme romantische Energie. Diese Mondfinsternis lädt Sie ein, tief in Ihre Wünsche und Sehnsüchte einzutauchen. Ihre Leidenschaft wird stärker als je zuvor, und Ihre magnetische Ausstrahlung lässt Sie für potenzielle Partner nahezu unwiderstehlich wirken. Noch intensiver wird diese Wirkung, wenn Mars am 22. September in Ihr Zeichen wechselt, eine kraftvolle Zeit für die Liebe! Ob neue Flammen oder eine leidenschaftliche Wiederentdeckung in bestehenden Beziehungen, diese Zeit verspricht Emotionen pur.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Für den Schützen, der seine Freiheit über alles schätzt, wird der Vollmond zu einem Moment, in dem Sie plötzlich empfänglicher für tiefere Gefühle werden. Eine spontane Begegnung oder ein unerwartetes Gespräch könnte Ihr Herz im Sturm erobern! Besonders überraschend: Die Liebe könnte aus einem völlig neuen Umfeld kommen, vielleicht auf einer Reise oder in einer Situation, die Sie so gar nicht mit Romantik in Verbindung gebracht hätten. Doch genau hier könnte der Funke überspringen und Ihr Liebesleben auf den Kopf stellen.