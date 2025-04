× Rule of 7: Diese Fashion-Regel rettet alle Ihre Alltagsoutfits

Outfits zu langweilig? Die Rule of 7 hilft, Ihre Looks im Handumdrehen aufzupeppen! Mit dieser einfachen Styling-Regel können Sie Ihre Alltagsoutfits in wahre Hingucker verwandeln.

Wir alle kennen es: Vor dem Kleiderschrank stehen und einfach keine Idee haben, was man anziehen soll. Irgendwie fühlt sich alles gleich an, und nichts will so richtig funken. Aber keine Sorge, es gibt eine einfache Regel, die Ihr Outfit in kürzester Zeit auf das nächste Level hebt: die Rule of 7. Kein Hexenwerk, sondern ein Geheimtipp, den sich auch It-Girls wie Hailey Bieber, Gigi Hadid oder Kendall Jenner nicht entgehen lassen.

Was ist die Rule of 7?

Die Rule of 7 ist denkbar einfach: Ein Outfit sollte maximal sieben „Punkte“ oder visuelle Elemente enthalten. Klingt simpel, oder? Aber es geht nicht nur darum, einfach sieben Teile zusammenzupacken. Vielmehr geht es darum, geschickt zu kombinieren, damit Ihr Look harmonisch und nicht überladen wirkt.

Zu diesen sieben Punkten gehört alles, was Sie in Ihrem Outfit tragen – von Basics wie T-Shirts und Jeans bis hin zu Accessoires wie Taschen oder Schmuck. Aber Achtung: Wenn Sie mehr als neun Punkte in Ihrem Look unterbringen, riskieren Sie, dass es zu viel wird. Schließlich soll Ihr Outfit keine modische Müllhalde werden, sondern eher ein gut abgestimmtes Meisterwerk!

So funktioniert die Rule of 7:

Schritt 1: Die Basics – der solide Unterbau

Jedes großartige Outfit braucht eine solide Grundlage. Starten Sie mit den Basics: Ein schlichtes T-Shirt, eine gut sitzende Jeans oder ein cooler Rock, dazu passende Schuhe. Diese Teile bilden die Basis und zählen jeweils als 1 Punkt. Weniger ist hier mehr – denken Sie an Teile, die schlicht, aber dennoch gut geschnitten sind. Diese Teile sollten Ihre Silhouette unterstreichen und den „unaufgeregten Charme“ eines lässigen Looks haben.

Schritt 2: Ein bisschen mehr Farbe und Textur

Jetzt kommt der Spaß – und der kreative Teil. Fügen Sie ein Stück hinzu, das Textur oder ein cooles Muster ins Spiel bringt. Vielleicht ein gestreifter Blazer, ein bedrucktes Hemd oder ein Lederrock? Diese Teile bringen Leben und Charakter in Ihr Outfit und zählen mit 2 Punkten. Sie machen den Look interessanter und verleihen ihm das gewisse Etwas, das man auf den ersten Blick erkennt.

Schritt 3: Schichten, Baby!

Ein Outfit wird erst durch Schichten richtig spannend. Also, werfen Sie eine coole Jacke, einen kuscheligen Cardigan oder einen stylishen Blazer über Ihre Basics. Schichten sind nicht nur praktisch, sondern machen Ihr Outfit auch optisch interessanter und viel dynamischer. Für jede zusätzliche Schicht erhalten Sie 1 weiteren Punkt. So kommen Sie schnell auf 4-5 Punkte, und Ihr Look hat schon richtig viel Stil.

Schritt 4: Accessoires – die magischen Final-Touches

Nun wird’s richtig spannend: Accessoires! Hier können Sie kreativ werden, aber ohne es zu übertreiben. Schmuck, Gürtel, Taschen – all diese kleinen Details sind es, die Ihr Outfit abrunden. Aber vergessen Sie die "Halskette und Ohrringe zählen als zwei Teile"-Logik. Schmuck zählt immer als 1 Punkt – egal, ob Sie eine Halskette, Ringe oder Ohrringe tragen. Das Wichtigste ist, dass Sie einen stimmigen Look kreieren, der Ihre Persönlichkeit unterstreicht.

Gürtel sind übrigens auch ein tolles Accessoire, das oft vergessen wird. Sie verleihen dem Outfit Struktur und betonen die Silhouette – und zählen natürlich ebenfalls als 1 Punkt.

Schritt 5: Weniger ist mehr

Achten Sie darauf, dass Sie niemals mehr als 9 Punkte in Ihr Outfit packen. Denn je mehr Teile Sie einbauen, desto unübersichtlicher wird der Look – und das wollen wir natürlich vermeiden. Ihr Ziel sollte ein harmonisches, ausgeglichenes Outfit sein, das Stil, Persönlichkeit und Komfort vereint.

Die Rule of 7 ist die ultimative Lösung, wenn Sie Ihre Alltagsoutfits schnell und einfach auf das nächste Level bringen wollen.