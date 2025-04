× Studie enthüllt: So unsexy sind Klimaaktivisten wirklich

Österreich auf Platz 3: In diesem Land leben die glücklichsten Paare Liebe liegt in der Luft – und in manchen Ländern sogar noch ein bisschen mehr. Laut einer aktuellen Analyse sind in Österreich außergewöhnlich viele Paare glücklich miteinander. Nur zwei Länder weltweit schaffen es, noch bessere Beziehungen zu führen.