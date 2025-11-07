Manfred Schmid will nächstem Ex-Team die Suppe versalzen

In der 13. Bundesliga-Runda empfängt der WAC den TSV Hartberg (Samstag 17 Uhr, live bei Sky) in der Lavanttal-Arena. Beide Mannschaften haben sich in den vergangenen Jahren zu stabilen Kräften im Ligamittelfeld entwickelt und auch heuer trennen sie in der Tabelle nur wenige Punkte.

Der TSV Hartberg hat in der jüngeren Vergangenheit eine positive Bilanz gegen die Kärntner aufgebaut: Die Oststeirer verloren nur eines der letzten fünf Bundesliga-Duelle mit dem WAC (drei Siege, ein Remis) - ein 0:3 im März 2025. Im ersten Saisonduell trennten sich die beiden Mannschaften in Hartberg 2:2-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht.

Der WAC spielt bislang eine solide Saison. Mit 21 Punkten aus den ersten 12 Spielen liegen die Lavanttaler klar im Soll. Zuletzt erreichten sie diesen Wert in der Saison 2019/20, als sie am Ende sogar 24 Punkte nach zwölf Runden vorzuweisen hatten. Besonders zu Hause läuft es für die Kärntner wieder besser: Aus den ersten sieben Heimspielen holten sie 10 Punkte, zwei mehr als im Vorjahr und ebenfalls der beste Wert seit 2019/20 (damals 14 Punkte).

Markus Pink trifft auf Lieblingsgegner

Auch die Hartberger präsentieren sich stabil: Nach zwölf Runden hält das Team von Manfred Schmid bei 16 Punkten – exakt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Zudem sind die Oststeirer seit vier Spielen ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis) und haben sich nach einem schwankenden Saisonstart gefangen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf WAC-Stürmer Markus Pink, der im Hinspiel sein 60. Bundesliga-Tor erzielte. Gegen Hartberg traf der Routinier bereits siebenmal – gegen kein anderes Team öfter (ebenso oft nur gegen Altach und seinen Ex-Klub WAC). Beeindruckend: Diese sieben Treffer gelangen ihm in nur acht Einsätzen, was seinen besten Torschnitt gegen ein Bundesliga-Team mit mehr als einem Tor darstellt.

Schmid vs. Pacult

Auch auf den Trainerbänken steckt Brisanz: Hartberg-Coach Manfred Schmid kennt den Gegner bestens – er betreute den WAC in 46 Bundesliga-Spielen, ehe er nach Hartberg wechselte. Gegen WAC-Trainer Peter Pacult hat Schmid zudem eine positive Bilanz: In neun Duellen gewann er zwei Mal, verlor nur ein einziges Spiel (das letzte im März 2025 mit Austria Klagenfurt gegen Austria Klagenfurt 2:3) und spielte sechs Mal unentschieden.

Somit treffen in Wolfsberg zwei formstarke Teams aufeinander, die sich gut kennen und beide auf Kontinuität setzen. Während der WAC seine Heimserie ausbauen will, peilt Hartberg die Fortsetzung seiner Ungeschlagen-Serie und den ersten Auswärtssieg in Wolfsberg seit über zwei Jahren an.