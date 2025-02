Barcelona ruckt den Madrid-Klubs ganz nahe

Der FC Barcelona ist am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Real Madrid herangerückt.

Der Tabellendritte bezwang den FC Sevilla im Auswärtsspiel der 23. Runde mit 4:1 und machte damit wichtigen Boden im Titelrennen gut. Real hatte sich am Samstag ohne den wieder verletzten ÖFB-Star David Alaba im Madrider Derby zu Hause vom Stadtrivalen Atletico mit 1:1 getrennt. Atletico liegt als Zweiter einen Punkt hinter den "Königlichen". Alcaraz holt sich den ersten Turniersieg im Jahr 2025

Leipzig springt dank Sieg gegen St. Pauli auf den 4. Platz

Tor und Assist von Höbinger bei Liverpools FA-Cup-Aufstieg Robert Lewandowski (7.), Fermin Lopez (47.), Raphinha (55.) und Eric Garcia (89.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten der Truppe von Coach Hansi Flick und den dritten Pflichtspielsieg in Folge. Nicht ins Gewicht fiel, dass der erst zur Pause eingewechselte Lopez nach einer rüden Attacke in der 62. Minute zurecht ausgeschlossen wurde. Der Liga-13. Sevilla war durch Ruben Vargas (8.) der schnelle Ausgleich geglückt.