Vikings greifen in Stuttgart nach zweitem ELF-Titel

Am Sonntag (15 Uhr, live auf Pro7) treffen die Vienna Vikings im womöglich letzten Finale der ELF auf Gastgeber Surge aus Stuttgart.

Es ist angerichtet: Das Finale der besten Football-Liga Europas steigt am Sonntag. Nach dem Wirbel um den umstrittenen CEO Zeljko Karajica, der mittlerweile unter dem Druck der European Football Alliance (EFA) zurückgetreten ist, kann man sich nun wieder um das sportliche Geschehen kümmern. Ein klares Zeichen ist, dass im Endspiel der ELF, die Gerüchten zufolge zum letzten Mal in dieser Form über die Bühne gehen, mit den Vienna Vikings und Stuttgart Surge zwei Mitglieder der EFA sind.

Für die Vikings ist es bereits das dritte Endspiel in den vier Jahren, die man in der ELF mitspielt. Allerdings scheiterte man 2023 im Halbfinale als Titelverteidiger ausgerechnet am heurigen Gegner aus Stuttgart, die in der etwa 55.000 Zuschauer fassenden MHP Arena obendrein Heimvorteil haben. Insgesamt mussten die Wiener in diesen vier Jahren erst fünf Niederlagen einstecken, eine weitere bittere war allerdings im Vorjahr. Da scheiterte man im Endspiel in der Arena auf Schalke an Rhein Fire.

© GEPA

Nun wollen die Vikings die Blitze aus Stuttgart mit ihrem Donner bekämpfen. Allerdings ist das Riesen-Stadion im Süden Deutschlands absolutes Neuland. Neben dem etwas rutschigeren Hybrid-Rasen weiß man auch nicht, wie laut es in dem Fußball-Tempel werden kann. Insider-Tipps konnte dafür ein Viking geben, wie Head Coach Chris Calacay bestätigte. Seit heuer zählt Ex-ÖFB-Star Stefan Maierhofer zum Kader der Wikinger und er hat seine Erfahrungen über die Stuttgarter Arena geteilt. Für den frisch gebackenen All-Star Lukas Holub steht fest, dass die besten Teams der Saison den Weg ins Finale geschafft haben. Auch deshalb ist es sein Traum-Match: "Wenn man der Beste sein will, muss man die Besten besiegen."

Wiedersehen auf beiden Seiten

Zugleich gibt es auf beiden Seiten auch besondere Wiedersehen. Vikings-Speedster Yannick Mayr, der zu den schnellsten Spielern der Liga zählt, verbrachte die letzten beiden Jahre bei Surge. Auf der anderen Seite steht Jordan Neuman als Head Coach an der Seitenlinie, er war früher Teil des Betreuerstabs von Calacay in Wien und zählt "noch immer zu den engeren Freunden" des Wiener Erfolgs-Trainers.

Die Freundschaft wurde zuletzt allerdings auf Eis gelegt. "Wir haben in den letzten drei Wochen nicht viel geredet", scherzt Calacay vor dem Abflug am Samstag. Der Coach lobt auch die medizinische Abteilung der Wiener: "Wir sind für den Zeitpunkt der Saison überraschend fit, das ist hervorragende Arbeit." Nicht einmal Star-Safety Ben Straight ist angeschlagen, obwohl er im Halbfinale bei einem Punt vom Gegner umgerannt wurde.

© GEPA

Neben über 30.000 Stuttgartern werden auch einige Wiener den Weg nach Stuttgart auf sich nehmen, um ihr Team zu unterstützen. Knapp 100 werden alleine im Vikings-Charter sitzen, viele hatten ihre Karten auch schon vorher gebucht und werden in Deutschland ihr Team zum zweiten Titel peitschen wollen. Head Coach Calacay bleibt dennoch optimistisch, warnt aber: "In einem Football-Spiel kann alles passieren." Dennoch hat er eine Überraschung für seinen langjährigen Freund auf Seiten der Surge vorbereitet. "Ja, ich kann auch gegen jemanden, den ich lange kenne, meine Strategie verstecken und ihn noch überraschen", ist Calacay überzeugt.

Mega-Party zur Halbzeit

Ungewöhnlich lange (30 Minuten) wird für die Mannschaften diesmal die Halbzeit sein. Denn während man in den Katakomben des Stadions sich auf die letzten zwei Viertel der Saison einschwört, steigt auf der Tribüne die große Halftime Show, erstmals in diesem Ausmaß in der ELF.

Dafür wurde niemand Geringerer als die Local Heroes und Hip-Hop-Legenden der Fantastischen Vier engagiert, die den Fans die Zeit in der Pause verkürzen und mindestens ebenso einheizen werden. So steht einem krönenden ELF-Abschluss nichts im Weg, mit dem richtigen Verlauf auch mit dem zweiten Titel für die Vienna Vikings.