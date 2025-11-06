NFL-Schock: Dallas-Cowboys-Star stirbt mit 24 Jahren

Schock-Nachricht aus der NFL: Marshawn Kneeland, Verteidiger der Dallas Cowboys ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben, das gab der Verein bekannt.

Ein Statement der Dallas Cowboys erschüttert die beste Football-Liga der Welt. „Mit tiefster Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin“, mit diesen Worten gibt der Verein den Tod von Marshawn Kneeland bekannt.

Der 24-Jährige absolvierte in seinen zwei Jahren bei den Texanern 18 Spiele. Am Montag spielte Kneeland noch gegen die Arizona Cardinals und zeigte eine starke Leistung.

Donnerstagmorgen kam die schockierende Todesmeldung. Die Ursache des überraschenden Ablebens wurde vorerst nicht bekannt gegeben.