Wegen Horror-Saison: NFL-Team baut Kabine um

Die NFL-Saison geht in die heiße Phase, für manche Teams wird es im Kampf um die Play-offs aber schon richtig eng.

Halbzeit in der NFL ist die Zeit für die erste große Zwischenbilanz. Während manche Teams, wie die Indianapolis Colts von Bernhard Raimann, überraschend gut dastehen, herrscht bei manchen Mannschaften, die als Top-Team gehandelt wurden, nur noch Katerstimmung.

Vor allem in der AFC East ist heuer alles anders als erwartet. Die New England Patriots führen die Division mit 7:2-Siegen an, dicht gefolgt von den Buffalo Bills (6:2). Die Miami Dolphins und New York Jets stecken dafür in der Mega-Krise. Das Team aus dem Big Apple verkaufte zuletzt vor der Trade Deadline zwei der besten Spieler und hält bei erst einem Sieg, die Dolphins konnten zumindest zweimal heuer erfolgreich den Platz verlassen.

Doch vor allem in Florida hat man sich mehr erwartet. Der General Manager musste mittlerweile den Posten räumen, die Zukunft von Quarterback Tua Tagovailoa ist nach immer konfuseren Auftritten bei Gesprächen mit Pressevertretern mehr als fraglich. Der Spielmacher erlitt in den letzten Jahren zahlreiche Gehirnerschütterungen, zuletzt gab er zu, dass er seine Mitspieler am Feld nicht gesehen habe und machte die Fans für eine Niederlage verantwortlich. Der Vorwurf sorgte für einen Aufschrei vieler Experten, denn es handelte sich dabei um ein Auswärtsspiel in Baltimore und Tagovailoa meinte, dass die eigenen Fans zu wenig und zu leise waren.

Kabinen-Umbau

Auch Head Coach Mike McDaniel steht wegen mangelnder Führungsqualitäten immer wieder in der Kritik. Doch man will die Saison noch nicht herschenken und ergreift nun etwas unübliche Maßnahmen. Jetzt will man die Kabine umbauen, um eine Kehrtwende hervorzurufen.

Dort gab es bis zuletzt einen Tisch zum Kartenspielen und einen kleinen Basketballkorb. Beide sind nun Geschichte. Man will sich rein auf das Sportliche konzentrieren und keine Ablenkungen in der Kabine haben. Immer wieder gibt es solche Auflockerungs-Maßnahmen in Kabinen in der NFL, doch dieser drastische Schritt zeigt, wie ernst die Lage in Miami wirklich ist.