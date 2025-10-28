27:0 – Österreichs Football-Helden stürmen zum EM-Titel

Alexander Reischl, Yannick Mayr & Co. lassen im EM-Finale Finnland keine Chance und feiern einen ungefährdeten 27:0-Sieg.

Unser Football-Nationalteam hat es geschafft. Das Team von Head Coach Max Sommer konnte beim Final Four der Europameisterschaft in Deutschland mit einem überlegenen 27:0-Finalsieg gegen Finnland den EM-Titel verteidigen. Mann des Spiels war Yannick Mayr mit einem Touchdown-Pass und einem gefangenen Touchdown. Nach Bronze bei der U20-WM im Vorjahr konnte man sich in der Neuauflage des Endspiels 2023 zum zweiten Mal auf Europas Football-Thron setzen.

Angeführt von Dragons-Quarterback Alexander Reischl, der nach diesem Spiel für den Olympia-Traum seine Karriere im Tackle-Football beenden wird, ließen unsere Football-Helden von Beginn weg nichts anbrennen. Nach mehreren starken Läufen durch Ex-NFL-Hoffnung Sandro Platzgummer (Frankfurt Galaxy) und Tobias Bonatti (Swarco Raiders) war es Reischl, der mit einem tiefen Touchdown-Pass auf Vikings-Speedster Yannick Mayr für die 7:0-Führung sorgte.

© gepa

Im ersten Spielzug der Finnen ließ unsere Defense nichts anbrennen und brachte den Ballbesitz schnell zurück in rot-weiß-rote Hand. Reischl dankte es mit seinem zweiten Touchdown-Pass des Abends auf Philipp Haun von den Raiders. So ging es souverän mit einer 14:0-Führung zum ersten Seitenwechsel.

Finnen wachen im zweiten Viertel auf

Im zweiten Viertel bäumte sich die Finnen-Abwehr auf. Erst konnte man einen Reischl-Pass abfangen, dann konnte man den nächsten Drive ebenfalls stoppen. Doch auch die Skandinavier wehrten sich gegen die drohende Niederlage. Nach einem harten Hit, der vom schwedischen Schiedsrichter-Team nicht als Foul geahndet wurde, konnte man vor der Pause keine weiteren Punkte machen.

AFBÖ-Asste tricksen sich zum Titel

Auch beim Wiederbeginn wollte die Sommer-Truppe den Ton angeben. Man wollte die Finnen beim Kick-off mit einem Onside-Kick überraschen, doch Vikings-Legionär Elmeri Laalo überzuckerte es und sicherte seinem Team den Ball. Doch die Finnen-Offense kam nicht ins Spiel und so war wieder Reischl mit der Offense am Platz. Doch dann kam die große Überraschung. Bei einem Spielzug bekam Mayr den Ball, der kurzerhand tief in die Endzone zu seinem Teamkollegen Florian Bierbaumer warf und den dritten Touchdown des Tages feiern durfte.

© gepa

So ging es mit einem komfortablen Vorsprung in das letzte Viertel. Unsere Abwehr ließ gegen die schwache Finnen-Offense nichts mehr zu. 7 Minuten vor Schluss war Schluss für Reischl. Teamchef Sommer ließ seinen zweiten jungen Quarterback, Vikings-Youngster Nico Hrouda, noch Finalluft schnuppern.

Während auf der Tribüne die italienische Mannschaft schon feierte, weil sie zuvor im Spiel um Platz 3 gegen Gastgeber Deutschland Bronze gewinnen konnte, bekamen am Feld unsere Ersatz-Leute noch die Chance, ihr Talent zu zeigen. Und tatsächlich: Hrouda fand zum vierten Touchdown des Spiels den Austrian-Bowl-MVP Fabian Eder, der auf 27:0 erhöhte, weil Kicker Oskar Herz gedanklich auch schon bei der Titel-Party war. Denn mit 4 Minuten auf der Uhr gab es für Finnland erneut nichts zu holen und unsere Europameister ließen die Zeit runterlaufen.