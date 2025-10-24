Muss man Ingwer eigentlich schälen? Die Antwort überrascht!

Die Erkältungszeit ist da – und Ingwer feiert Comeback-Saison! Ob im Tee, Shot oder Curry: Die Knolle gilt als Immunbooster schlechthin. Doch viele fragen sich: Muss man Ingwer eigentlich schälen? Wir haben hier die Antwort.

Die Erkältungssaison hat das Land fest im Griff – und Ingwer ist mal wieder der Star der Stunde. Ob im Tee, als selbstgemachter Shot oder in der Curry-Pfanne: Die scharfe Knolle ist überall.

Aber Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie schon fluchend versucht, diese knubbelige Wurzel mit dem Messer zu schälen?

Und dabei stellt sich die Frage – muss man das überhaupt?

Kurz gesagt: Ingwer muss...

nicht geschält werden. Die Schale ist essbar! Sie enthält sogar viele wertvolle Inhaltsstoffe, darunter ätherische Öle und Antioxidantien. Wenn Sie Bio-Ingwer verwenden, können Sie ihn also bedenkenlos mit Schale genießen – einfach gründlich waschen, eventuell abbürsten, fertig. Gerade bei frischem Ingwer ist die Haut dünn und zart, sie fällt in Getränken oder beim Kochen kaum auf. Und ganz ehrlich: Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

Wann Sie Ingwer nicht schälen müssen

Für Tee & Shots: Einfach waschen, in Scheiben schneiden oder klein raspeln – Schale dranlassen! Beim Aufgießen mit heißem Wasser geben die Inhaltsstoffe perfekt ab.

Im Curry, in Suppen & Wok-Gerichten: Wenn Sie den Ingwer fein schneiden oder reiben, fällt die Schale geschmacklich gar nicht auf. Sie sorgt sogar für ein leicht erdiges Aroma.

Beim Einfrieren: Wenn Sie Ingwer portionsweise einfrieren, sparen Sie sich das Schälen gleich doppelt – gefroren lässt er sich später super reiben oder direkt in den Topf werfen.

© Getty Images

Wann Schälen doch Sinn ergibt

Es gibt allerdings Situationen, in denen die Schale lieber ab sollte:

Bei nicht-bio Ingwer: Konventionell angebauter Ingwer kann Rückstände von Pflanzenschutzmitteln enthalten. Da ist Schälen die sichere Wahl.

Bei älteren Knollen: Je länger Ingwer liegt, desto trockener und dicker wird die Schale – und dann schmeckt sie einfach nicht mehr so gut.

Für Smoothies oder feine Saucen: Da kann die Schale manchmal faserig wirken. Wer's samtig mag, schält besser.

Tipp: Wenn Sie schälen, dann mit einem Teelöffel statt Messer – damit entfernen Sie nur die dünne Haut, nicht das wertvolle Fruchtfleisch.

Schale dran oder ab? Kommt drauf an!

Wenn der Ingwer frisch und bio ist – lassen Sie die Schale einfach dran! Nur bei älteren oder konventionellen Knollen ist Schälen sinnvoll. So oder so: Hauptsache, Sie gönnen sich eine gute Portion Ingwerpower – ob im Tee, im Curry oder als Shot gegen die Herbstviren.