Diese 3 Brunch-Rezepte machen jeden Sonntag schöner

Sonntag ist Brunch-Tag! Diese drei einfachen Rezepte, vom warmen Apfel-Porridge bis zum Deluxe-Avocado-Brot, machen Ihren Brunch daheim zum Highlight. Schnell gemacht, cozy und richtig lecker.

Brunch ist einfach die beste Mahlzeit des Tages - Punkt. Es ist das perfekte Mittelding zwischen „Ich will noch schlafen“ und „Ich hab Hunger, aber bitte fancy“. Ob mit Freund:innen, Familie oder einfach allein in Kuschelsocken - ein selbst gemachter Brunch bringt sofort dieses kleine Stück Wochenend-Glück nach Hause. Und das Beste? Es muss gar nicht aufwendig sein. Wir zeigen Ihnen drei superleckere, einfache Brunch-Rezepte, die schmecken, aussehen und riechen, als hätten Sie sich richtig ins Zeug gelegt, obwohl Sie heimlich noch im Pyjama sind.

1. Apfel-Porridge aus dem Ofen

Warm, sättigend und duftend nach Apfel, Zimt und Geborgenheit, dieses Ofen-Porridge ist das ultimative Wohlfühlrezept für kalte Tage.

Zutaten (für 4 Portionen):

50 g Mandeln (mit Haut)

140 g kernige Haferflocken

25 g Kokosraspel

20 g geschrotete Leinsamen

25 g brauner Zucker

1 TL Backpulver

Vanille, Ingwer, Zimt und Piment (nach Geschmack)

50 g Apfelmark

180 ml Mandelmilch

150 g TK-Himbeeren

2 kleine Äpfel (z. B. Elstar)

½ Bio-Zitrone

1 EL Ahornsirup

Zubereitung:

Ofen auf 180 °C (Umluft: 160 °C) vorheizen. Eine kleine Auflaufform (ca. 15 x 15 cm) einfetten. Mandeln grob hacken, die Hälfte mit Haferflocken, Kokosraspeln, Leinsamen, Zucker, Backpulver und Gewürzen mischen. Apfelmark und Mandelmilch verrühren, gefrorene Himbeeren unterheben und alles in die Form füllen. Zitrone heiß abwaschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Mit Ahornsirup mischen. Äpfel vierteln, entkernen, in dünne Scheiben schneiden und fächerförmig auf den Auflauf legen. Mit dem Zitronensirup beträufeln und restliche Mandeln darüberstreuen. Im heißen Ofen ca. 25 Minuten backen. Warm servieren und genießen!

2. Deluxe Brunch-Brot mit Avocado und Ei

Schnell gemacht, superlecker und einfach stylisch - dieses Brunch-Brot ist ein echter Allrounder.

Zutaten (für 1 Portionen):

1 reife Avocado

1 Vollkorn- oder Laugenbrötchen

2 Eier

1 Scheibe Käse (z. B. Gouda oder Brie)

Etwas Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Chilisalz (optional)

Zubereitung:

Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Eier als Spiegeleier braten. Nach ca. 30 Sekunden Käse auf die Eier legen, Deckel auf die Pfanne und kurz schmelzen lassen. Brötchen aufschneiden, die Unterseite mit Ei belegen, oben großzügig Avocado-Creme verteilen. Mit Chilisalz oder Pfeffer toppen – fertig ist das Deluxe-Brunch-Brot!

Tipp: Wer es etwas „fancy“ mag, ersetzt den Käse durch Räucherlachs oder fügt Tomatenwürfel hinzu.

3. Kürbisbrot - das einfache Herbst-Grundrezept

Fluffig, leicht süßlich und perfekt mit Butter, Frischkäse oder Marmelade - dieses Kürbisbrot ist der heimliche Star auf jedem Brunch-Tisch.

Zutaten (für 1 Brot):

400 g Kürbis (z. B. Hokkaido oder Butternut)

150 ml Milch

500 g Mehl

1 TL Trockenhefe

1 Ei (Größe M)

1 ½ TL Salz

Zubereitung:

Kürbis waschen, entkernen und würfeln. 400 g abwiegen und ca. 8 Minuten in Salzwasser weich kochen. Abgießen, fein zerdrücken und abkühlen lassen. Milch lauwarm erwärmen. Mehl, Salz und Trockenhefe mischen. Kürbispüree und Milch zugeben, alles zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Teig durchkneten, zu einem Laib formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Weitere 45 Minuten gehen lassen. Ei verquirlen, Brot damit bestreichen und mehrmals einschneiden. Im Ofen (200 °C Ober-/Unterhitze, 175 °C Umluft) ca. 40 Minuten backen. Abkühlen lassen und genießen.

Brunchen muss nicht teuer oder kompliziert sein. Mit diesen drei Rezepten haben Sie alles, was das Herz (und der Magen) begehrt - warm, frisch und einfach lecker.