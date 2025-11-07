Diese 3 Brunch-Rezepte machen jeden Sonntag schöner

Sonntag ist Brunch-Tag! Diese drei einfachen Rezepte, vom warmen Apfel-Porridge bis zum Deluxe-Avocado-Brot, machen Ihren Brunch daheim zum Highlight. Schnell gemacht, cozy und richtig lecker.
Brunch ist einfach die beste Mahlzeit des Tages - Punkt. Es ist das perfekte Mittelding zwischen „Ich will noch schlafen“ und „Ich hab Hunger, aber bitte fancy“. Ob mit Freund:innen, Familie oder einfach allein in Kuschelsocken - ein selbst gemachter Brunch bringt sofort dieses kleine Stück Wochenend-Glück nach Hause. Und das Beste? Es muss gar nicht aufwendig sein. Wir zeigen Ihnen drei superleckere, einfache Brunch-Rezepte, die schmecken, aussehen und riechen, als hätten Sie sich richtig ins Zeug gelegt, obwohl Sie heimlich noch im Pyjama sind.
1. Apfel-Porridge aus dem Ofen
Warm, sättigend und duftend nach Apfel, Zimt und Geborgenheit, dieses Ofen-Porridge ist das ultimative Wohlfühlrezept für kalte Tage.
Zutaten (für 4 Portionen):
- 50 g Mandeln (mit Haut)
- 140 g kernige Haferflocken
- 25 g Kokosraspel
- 20 g geschrotete Leinsamen
- 25 g brauner Zucker
- 1 TL Backpulver
- Vanille, Ingwer, Zimt und Piment (nach Geschmack)
- 50 g Apfelmark
- 180 ml Mandelmilch
- 150 g TK-Himbeeren
- 2 kleine Äpfel (z. B. Elstar)
- ½ Bio-Zitrone
- 1 EL Ahornsirup
Zubereitung:
- Ofen auf 180 °C (Umluft: 160 °C) vorheizen. Eine kleine Auflaufform (ca. 15 x 15 cm) einfetten.
- Mandeln grob hacken, die Hälfte mit Haferflocken, Kokosraspeln, Leinsamen, Zucker, Backpulver und Gewürzen mischen.
- Apfelmark und Mandelmilch verrühren, gefrorene Himbeeren unterheben und alles in die Form füllen.
- Zitrone heiß abwaschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Mit Ahornsirup mischen.
- Äpfel vierteln, entkernen, in dünne Scheiben schneiden und fächerförmig auf den Auflauf legen. Mit dem Zitronensirup beträufeln und restliche Mandeln darüberstreuen.
- Im heißen Ofen ca. 25 Minuten backen. Warm servieren und genießen!
2. Deluxe Brunch-Brot mit Avocado und Ei
Schnell gemacht, superlecker und einfach stylisch - dieses Brunch-Brot ist ein echter Allrounder.
Zutaten (für 1 Portionen):
- 1 reife Avocado
- 1 Vollkorn- oder Laugenbrötchen
- 2 Eier
- 1 Scheibe Käse (z. B. Gouda oder Brie)
- Etwas Zitronensaft
- Salz, Pfeffer
- Chilisalz (optional)
Zubereitung:
- Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
- Eier als Spiegeleier braten. Nach ca. 30 Sekunden Käse auf die Eier legen, Deckel auf die Pfanne und kurz schmelzen lassen.
- Brötchen aufschneiden, die Unterseite mit Ei belegen, oben großzügig Avocado-Creme verteilen.
- Mit Chilisalz oder Pfeffer toppen – fertig ist das Deluxe-Brunch-Brot!
Tipp: Wer es etwas „fancy“ mag, ersetzt den Käse durch Räucherlachs oder fügt Tomatenwürfel hinzu.
3. Kürbisbrot - das einfache Herbst-Grundrezept
Fluffig, leicht süßlich und perfekt mit Butter, Frischkäse oder Marmelade - dieses Kürbisbrot ist der heimliche Star auf jedem Brunch-Tisch.
Zutaten (für 1 Brot):
- 400 g Kürbis (z. B. Hokkaido oder Butternut)
- 150 ml Milch
- 500 g Mehl
- 1 TL Trockenhefe
- 1 Ei (Größe M)
- 1 ½ TL Salz
Zubereitung:
- Kürbis waschen, entkernen und würfeln. 400 g abwiegen und ca. 8 Minuten in Salzwasser weich kochen. Abgießen, fein zerdrücken und abkühlen lassen.
- Milch lauwarm erwärmen. Mehl, Salz und Trockenhefe mischen. Kürbispüree und Milch zugeben, alles zu einem glatten Teig verkneten.
- Abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
- Teig durchkneten, zu einem Laib formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Weitere 45 Minuten gehen lassen.
- Ei verquirlen, Brot damit bestreichen und mehrmals einschneiden.
- Im Ofen (200 °C Ober-/Unterhitze, 175 °C Umluft) ca. 40 Minuten backen. Abkühlen lassen und genießen.
Brunchen muss nicht teuer oder kompliziert sein. Mit diesen drei Rezepten haben Sie alles, was das Herz (und der Magen) begehrt - warm, frisch und einfach lecker.