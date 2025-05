× Lagerfeuerzeit! Leckere Stockbrotrezepte für laue Sommernächte

Der große Grill-Kaloriencheck: So viele Kalorien stecken auf Ihrem Teller Grillen Sie mit Genuss – und Überblick! Die Grillsaison ist eröffnet, und wir zeigen, wie viele Kalorien in Steak, Käsekrainer & Co. stecken. Plus: Tipps, wie Sie ohne Verzicht schlank durch den Sommer kommen!