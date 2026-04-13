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2027 Stadthalle

Konzert-Hammer: Die Ärzte zünden Wien-Doppelpack

13.04.26, 11:31
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„Die beste Band der Welt“ spielt endlich wieder in Österreich auf. Am 12. und 13. Mai stoppen Farin, Bela und Rod mit „Eine Gänsehaut nach dem andern!“ in der Stadthalle. Ab Mittwoch gibt‘s die Tickets.

2023 spielten sie sowohl am Nova Rock als auch am Frequency Festival auf und legten dann sogar noch zwei Konzerte in der Aren drauf. Jetzt kommen Die Ärzte wieder. Für ein Stadthallen-Doppelpack. Am 12 und 13. Mai 2027 bringt die selbsternannte „Beste Band der Welt“ die „Eine Gänsehaut nach dem andern!“-Tour nach Wien.

Der Vorverkauf für die mitsingfeudige Fun-Punk-Show startet am Mittwoch, 15. April 2026 um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at.

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„Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä“ erklären Farin Uraub, Bela B und Rodrigo „Rod“ Gonzalez die neue Tournee für die laut laut Mitteilung auch „Sozialtickets“ und ein Nachhaltigkeitskonzept eingeplant sind. „Gänsehaut und Freudentränen“ ja sowieso: „Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen!“

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Die vermeintliche Abschieds-Tour der seit 1982 aktiven Spasspunker rund um 10 Millionen-fach verkaufte Party-Hits wie „Schrei nach Liebe“, „Lasse reden“ oder „Junge“ startet am 8. April 2027 mit einem Heimspiel in Berlin. Bis zum Tourfinale, das am 6. Juni ebenfalls in Berlin gezündet wird stehen 32 Konzerte am dicht gedrängten Tourplan. Insider rechnen, dass noch eine Open Air Runde angehängt werden wird.

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