Bagel-Blamage! Meghans Frühstück sorgt für Spott im Netz

Kaum zeigt sich Herzogin Meghan wieder in ihrer neuen Rolle als Köchin, schon lodert der nächste Shitstorm. Diesmal geht es um Bagels, Blumen und Frischkäse.

Seit Monaten versucht die Herzogin von Sussex mit ihrem Label „As Ever“ den Sprung zur Lifestyle-Ikone à la Gwyneth Paltrow. Zwischen Kochideen, Gastgeber-Tipps und ihrer eigenen TV-Show teilt Meghan jetzt auf Instagram ihr neuestes Frühstücks-Video. Darin zu sehen: cremiger Frischkäse, zarte Erdbeerscheiben, essbare Blüten und Grund für jede Menge Kritik.

© YouTube

Meghans Frühstücksteller empört das Netz

Zu sehen ist die 44-Jährige, wie sie verträumt und perfekt gestylt mit Goldringen, Armreifen und funkelnden Diamanten Bagels dekoriert. Dazu cremiger Frischkäse, dünn geschnittene Erdbeeren und essbare Blüten – klingt hübsch, sieht auch hübsch aus. Nur schmecken dürfte das royale Kunstwerk wohl niemandem.

© Instagram Screenshot

Denn Meghan serviert die vier Bagelhälften ungetoastet und streicht den Frischkäse nicht etwa auf das Gebäck, sondern direkt auf den Teller. „Was in aller Welt ist DAS?!“, schreibt ein User entsetzt auf X. „So serviert man Frischkäse doch nicht! Und die Bagels sind roh!“

Das Internet lästert, was das Zeug hält: Die Kommentare reichen von „völlig unerfahren in der Küche“ bis „keine Ahnung von Tischmanieren“. Besonders Meghans Schmuck beim Kochen sorgt für Stirnrunzeln: „Man trägt beim Essenmachen keinen Schmuck!“, empört sich eine Userin. „Das ist ein Hygiene-Albtraum.“

© Instagram: @aseverofficial

Doch Meghan wäre nicht Meghan, wenn sie sich beirren ließe. Unter dem Motto „Elevate the ordinary“ will sie zeigen, dass auch einfache Snacks luxuriös aussehen können – zumindest auf Instagram. Ob ihr das gelungen ist, bleibt Geschmackssache. Sicher ist nur: Kein Royal serviert Kontroversen so stilvoll wie sie.