TV-Star Anna Strigl: "Habe unter der Dusche geheult."

Ihre Hair-Hacks machten sie zur Social Media-Ikone. Bei „Dancing Stars“ tanzte sie sich in die Herzen des TV-Publikums – jetzt ist Anna Strigl neben Pizzera, Jaus und Silvia Schneider in „Neo Nuggets“ zu sehen. Der Talk.

Anna Strigl hat das geschafft, wovon unzählige Content Creator träumen – die 28-jährige Tirolerin hat über die digitalen Grenzen hinaus einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Nicht zuletzt durch ihre Teilnahme bei „Dancing Stars“ Anfang des Jahres. Jetzt ist die für ihre Hair-Hacks bekannte Influencerin sogar im Kino zu sehen. Neben den Stars Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider stand Strigl – teilweise parallel zum harten „Dancing Stars“-Training – vor der Film-Kamera für „Neo Nuggets“.

Bei den MADONNA Beauty Days sprachen wir mit Anna Strigl über ihr Erfolgsgeheimnis, die berühmte Omi und Tränen unter der Dusche.

Bei den MADONNA Beauty Days sprach Anna Strigl im Bühnentalk über Haare, Hater und ehrliche Emotionen. © Andreas Tischler

"Ich poste keine perfekten Fotos"

Sie sind Schauspielerin, Autorin, waren bei „Dancing Stars“ und sind als Influencerin bekannt. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Anna Strigl: Ich bin sehr zielstrebig, abenteuerlustig – aber auch ungeduldig. Eine gute Mischung, finde ich. Beruflich sage ich meist Content Creator, weil ich gerne Geschichten über Videos erzähle.

Was ist der rote Faden in Ihrer Arbeit – Ihr persönlicher USP?

Strigl: Wahrscheinlich meine Haare, weil ich das Glück hatte, dass mir meine Mama so schöne Haare mitgegeben hat. Meine Omi ist Friseurin und kommt auch in meinen Reels vor. Sie ist also auch schon sehr bekannt und beliebt. (lacht). Aber im Kern ist es die Authentizität, die ich als meinen USP sehe. Ich benutze kaum Filter, poste keine perfekten Fotos – ich möchte zeigen, wie es wirklich ist.

Sie zeigen oft die Social-Media-Version und die Realität nebeneinander. Warum ist Ihnen das wichtig?

Strigl: Weil ich gemerkt habe, wie früh sich viele junge Mädchen nur mit Filtern fotografieren. Ich möchte zeigen: Man darf sich im Spiegel anschauen und sagen „Das bin ich“. Nicht perfekt, aber echt.

Anfang des Jahres tanzte Anna Strigl mit Herbert Stanonik bei „Dancing Stars“. © ORF

„Ja nicht die Haare färben oder schneiden!“

Haben Sie auch Tage, an denen Sie sich nicht schön fühlen?

Strigl: Natürlich! Besonders kurz vor der Periode fühle ich mich oft aufgebläht und unwohl. Das kennt jede Frau. Aber ich gehe offen damit um – gerade dann poste ich bewusst auch ungeschminkte Bilder.

Was sind Ihre wichtigsten Beauty-Rituale?

Strigl: Sonnenschutz – immer! Und ich schlafe mit einer Seidenhaube, sonst geht gar nichts (lacht). Außerdem versuche ich, freundlich mit mir selbst zu reden und negative Gedanken nicht zu ernst zu nehmen.

Ihre Oma ist Friseurin – was hat sie Ihnen beigebracht?

Strigl: Vor allem: „Ja nicht die Haare färben oder schneiden!“ (lacht) Sie hat mich da sehr geprägt.

In „Neo Nuggets“ ist sie derzeit neben Paul Pizzera und Otto Jaus als chaotische Assistentin von Silvia Schneider zu sehen. © Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

"Früher haben mich böse Kommentare verletzt"

Wie schaffen Sie es, auf Social Media authentisch zu bleiben?

Strigl: Es ist eine Gratwanderung. Reale, ungeschnittene Inhalte laufen oft schlechter, weil sie weniger „spannend“ wirken. Trotzdem versuche ich, echte Themen zu zeigen – das spüren die Menschen.

Was funktioniert bei Ihnen am besten viral?

Strigl: Ehrliche Emotionen. Wenn etwas wirklich von Herzen kommt, merkt man das. Und ja – Haarvideos gehen immer gut. (lacht)

Wie gehen Sie mit Hatern um?

Strigl: Mittlerweile gelassener. Früher haben mich Kommentare verletzt. Es war schmerzhaft. Manchmal habe ich unter der Dusche geheult wegen irgendwelchen Kommentaren. Heute weiß ich: Nur die Meinung meines engen Umfelds zählt wirklich.

Wie viel Privates teilen Sie online?

Strigl: Ich spreche erst über Dinge, wenn ich sie verarbeitet habe. Wenn ein Thema noch weh tut, halte ich es zurück. Erst wenn ich Frieden damit habe, kann ich darüber reden – dann wird es auch für andere hilfreich.

Was möchten Sie Ihren Fans mitgeben?

Strigl: Wahre Schönheit kommt von innen – klingt abgedroschen, stimmt aber. Meine Mama war Model und hat mir beigebracht, mich nicht nur über mein Äußeres zu definieren. Ich versuche, neugierig zu bleiben, zu lernen, an mir zu arbeiten – innen wie außen.

Anna Strigl in "Neo Nuggets". © Constantin Film Österreich / Samsara Film / Ricardo Gstrein

"Ich folge einfach meinem Herzen, auch wenn ich manchmal auf die Nase falle."

Und wo sehen Sie sich in zehn oder zwanzig Jahren?

Strigl: Schwierige Frage! Vielleicht studiere ich irgendwann Medizin. (lacht) Ich liebe, was ich tue – Schauspiel, Social Media, neue Projekte. Ich folge einfach meinem Herzen, auch wenn ich manchmal auf die Nase falle. Wichtig ist, immer wieder aufzustehen.

Vor wenigen Tagen startete „Neo Nuggets“, der Kinofilm, in dem Sie Silvia Schneiders Assistentin spielen. Was erwartet uns?

Strigl: Action, Spannung – und es gibt auch ein paar spicy Szenen. (lacht) Jedenfalls haben die Dreharbeiten unglaublich viel Spaß gemacht – und es war wieder eine neue Erfahrung, die ich nicht missen möchte.