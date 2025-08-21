Google Flight Deals: Neues KI Tool plant Ihren nächsten Urlaub

Jeder möchte den besten Deal bei der Flugbuchung, doch die Suche danach kann schnell zur Geduldsprobe werden. Aber jetzt gibt es endlich eine Lösung: Ein neues KI-Tool von Google soll Ihnen diese mühsame Arbeit abnehmen und dafür sorgen, dass Sie immer den günstigsten Flug finden.

Viele kennen das Dilemma: Sie wollen verreisen, doch die Suche nach dem günstigsten Flug raubt Ihnen den letzten Nerv. Stundenlang durch verschiedene Seiten klicken, Filter anpassen und Preise vergleichen. Doch damit ist jetzt Schluss! Google hat ein neues KI-Tool vorgestellt, das Ihnen die Flugbuchung im Handumdrehen erleichtern soll.

Nie mehr Stress bei der Flugbuchung dank KI-Unterstützung

© Getty Images

Google hat ein neues KI-Tool namens Flight Deals vorgestellt, das die Suche nach den besten Flugangeboten revolutionieren soll. Es wurde speziell für flexible und preisbewusste Reisende entwickelt. Die Idee dahinter: Statt sich durch unzählige Daten und Optionen zu kämpfen, kann der Nutzer jetzt einfach beschreiben, was er sucht und die KI erledigt den Rest.

Egal, ob Sie nach einem entspannten Wellnessurlaub oder einem Städtetrip mit gutem Essen suchen, Flight Deals versteht Ihre Wünsche und schlägt passende Flugangebote vor, ohne dass Sie Stunden mit der Suche verbringen müssen. Ein Beispiel: Sie geben einfach ein „einwöchiger Sommerurlaub in eine Stadt mit leckerem Essen, nur Direktflüge“ und die KI zeigt Ihnen sofort passende Ziele und Flugpreise.

Unbekannte Reiseziele entdecken

Das neue Tool nutzt künstliche Intelligenz, um die Anfrage in Echtzeit zu analysieren und relevante Angebote zu finden. Die KI berücksichtigt dabei eine Vielzahl von Faktoren, wie Preis, Reisedaten und sogar weniger bekannte Reiseziele, die Sie vielleicht noch nicht auf dem Radar hatten. So finden Sie nicht nur die typischen Top-Destinationen, sondern vielleicht auch Ziele, an die Sie nie gedacht hätten und das zu unschlagbar günstigen Preisen.

Start in Österreich noch unklar

Derzeit befindet sich Flight Deals noch in der Beta-Phase und ist bisher nur in den USA, Kanada und Indien verfügbar. Wann genau das Tool nach Österreich, Deutschland oder die Schweiz kommt, steht noch nicht fest. Der klassische Google Flights-Service bleibt natürlich weiterhin bestehen. Flight Deals ist lediglich eine Ergänzung, die noch mehr Optionen liefern soll.