Bayern, Leipzig oder England: ÖFB-Star heiß begehrt

Das Tranferkarusell beginnt sich immer schneller zu drehen, auch für einige ÖFB-Stars steht in diesem Sommer noch ein Tapetenwechsel bevor. Einer dürfte allerdings besonders begehrt sein.

Vor wenigen Wochen kündigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf ServusTV an, dass einige seiner Teamspieler vor einem Wechsel stehen und er sie auch unterstützen würde, wenn sie ihn dabei um Rat fragen. Während derzeit die Causa Arnautovic die Schlagzeilen dominiert, dürfte sich auch bei einem anderen Spieler etwas tun.

Einige unserer Stars legen in der neuen Spielzeit mit neuen Trainern los. Wie sich ihre Chancen auf Einsatzzeiten im Jahr vor der WM in Nordamerika dabei verändern, ist unklar. Auch um die Chancen auf einen Kader-Platz im Nationalteam zu sichern, kann es zu einem neuen Arbeitgeber kommen. Denn unter Ralf Rangnick ist das große Ziel, die erste Qualifikation für die Endrunde seit 1998 zu schaffen, klar ausgegeben.

Ein ÖFB-Kicker ist dafür besonders begehrt: Patrick Wimmer. Nach dem Aus von Ralf Hasenhüttl bei Wolfsburg würde der 24-Jährige beim VW-Klub auf jeden Fall einen neuen Trainer haben. Der Niederländer Paul Simonis soll die Wölfe wieder zu einem Erfolgsteam formen. Doch das wird wohl ohne Wimmer passieren. Denn der Offensiv-Akteur könnte in den nächsten Wochen den Arbeitgeber wechseln.

© Getty

Wimmer als Sané-Ersatz?

Bereits vergangenen Winter kündigte der Niederösterreicher an, dass er "bereit für den nächsten Schritt" sei. Damals meinte er, dass er eines Tages für einen großen Klub, wie den FC Bayern, spielen will. Doch ein Wechsel nach München steht derzeit noch nicht im Raum, obwohl der deutsche Rekordmeister in der Offensive nach den Abgängen von Leroy Sané und Thomas Müller dringend Handlungsbedarf hat.

Auch die anhaltenden Transferabsagen, wie die von Florian Wirtz und Nico Williams, haben die Chancen auf eine Wimmer-Sensation nicht geschmälert. Allerdings scheint ein anderer Schritt derzeit noch realistischer. Vor allem Leipzig soll Interesse haben, in den nächsten Tagen sind laut WAZ sogar weitere Gespräche zwischen dem Verein und den Agenten des Spielers geplant.

Doch auch andere Vereine ringen um die Gunst des Ex-Salzburgers. So soll vor allem der FC Bologna in Italien und Brighton Hove & Albion sich um den 24-fachen Teamspieler bemühen. Mehrere Medien kolportieren derzeit, dass für Wimmer, der noch bis Juni 2027 in Wolfsburg unter Vertrag steht, für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro den Verein verlassen kann. Wohin es ihn am Ende zieht oder ob er doch in Wolfsburg bleibt, wird sich in den nächsten zwei Monaten entscheiden.