Diese Würstel sind die besten der Welt – eines kommt sogar aus Österreich

Deutschland gilt als Wurst-Land. Doch die angeblich beste Wurst der Welt stammt aus einem anderen Nachbarland. Auch eine Spezialität aus Österreich ist im Würstel-Ranking vertreten.

Geht es um gutes Essen, ist auf den Online-Food-Guide "Taste Atlas" Verlass. Die Plattform gilt als kulinarischer Kompass für alle, die internationale Gerichte entdecken möchten – sei es bei der Reiseplanung oder einfach beim Stöbern nach Inspiration. Mehr als 10.000 Speisen aus aller Welt sind dort gelistet und werden laufend von Nutzerinnen und Nutzern bewertet. Das Ergebnis sind regelmäßig aktualisierte Rankings, die nicht nur Appetit machen, sondern auch für so manche Überraschung sorgen.

Ob Pasta, Käse, Schokokuchen oder eben Würste – kaum ein Gerichtstyp bleibt bei "Taste Atlas" außen vor. Im Juli wurde nun ein neues Ranking veröffentlicht, das ganz im Zeichen der Würstel steht: "Best Cooked Sausages in the World". Bewertet wurden gekochte oder gebratene Wurstsorten aus aller Welt – von traditionellen europäischen Klassikern bis zu herzhaften Spezialitäten aus Übersee.

Bestes Würstel der Welt stammt aus...

Und obwohl Deutschland als das Wurst-Land schlechthin gilt, stammt die angeblich beste Wurst der Welt laut "Taste Atlas" nicht etwa aus Bayern oder Thüringen, sondern aus Italien.

Die Top 3 Würste der Welt

Platz 1: Salsiccia (Italien)

© Getty Images

Der Spitzenplatz geht an die italienische Salsiccia. Ob gegrillt, gebraten oder in Pasta-Gerichten: Diese grobe, gewürzte Rohwurst ist nicht nur in Italien heiß begehrt, sondern auch international ein echter Dauerbrenner.

Platz 2: Chistorra (Spanien)

© Getty Images

Knapp dahinter landet die Chistorra aus Spanien. Die pikante Wurst aus Navarra ist für ihren kräftigen Paprikageschmack bekannt und wird traditionell gegrillt oder in kleinen Stücken als Tapas serviert.

Platz 3: Boerewors (Südafrika)

© Getty Images

Den dritten Platz belegt Boerewors, eine südafrikanische Wurst, die oft bei Braais (südafrikanischen Grillabenden) serviert wird. Die Gewürzmischung aus Koriander, Nelken und Muskat macht sie zu einer der aromatischsten Würste der Welt.

Ranking: Die besten Würstel der Welt

Salsiccia (Italien) Chistorra (Baskenland, Spanien) Boerewors (Südafrika) Alheira de Mirandela PGI (Portugal) Alheira de Vinhais PGI (Portugal) Chorizo (Spanien) Sucuk (Türkei u. a.) Nürnberger Bratwürste PGI (Deutschland) Merguez (Algerien u. a.) Chorizo a la parrilla (Argentinien) Kiełbasa wędzona (Polen) Salsiccia di Bra PAT (Italien) Bratwurst (Deutschland) Thüringer Rostbratwurst PGI (Deutschland) Luganega (Italien) Cârnaţi de Pleşcoi PGI (Rumänien) Regensburger Wurst (Deutschland) Sai oua (Laos) St. Galler Bratwurst (Schweiz) Alheira (Portugal) Lukanka (Bulgarien) Morcilla de Burgos PGI (Spanien) Sai krok Isan (Thailand) Droëwors (Südafrika) Kiełbasa polska (Polen) Crawfish Boudin (Louisiana, USA) Wiejska (Polen) Longaniza (Spanien) Farinheira (Portugal) Beer Brats (Wisconsin, USA) Kupati (Georgien) Käsekrainer (Österreich) Sobrassada (Balearen, Spanien) Loukaniko (Griechenland) Toulouse sausage (Saucisse de Toulouse) (Frankreich) Chipolatas (Vereinigtes Königreich) Spišské párky TSG (Slowakei) Luganega della Lombardia PAT (Italien) Makanek (Libanon) Debreceni kolbász (Ungarn)

Österreich unter den Top 40

Dass es auch eine österreichische Spezialität ins Ranking geschafft hat ist wenig überraschend, schließlich gehört die Wurstkultur auch hierzulande zur kulinarischen Identität. Der Käsekrainer, eine herzhafte Brühwurst mit geschmolzenen Käsewürfeln im Inneren, landet auf dem respektablen Platz 32. Ob vom Würstelstand oder vom Grill: Der Käsekrainer ist ein echter Klassiker, der weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt ist.