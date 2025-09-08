Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Genialer Hack: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell
© Getty Images

Saison-Frucht

Genialer Hack: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell

08.09.25, 12:48
Teilen

Die Zwetschken-Saison ist in vollem Gange! Die heimischen Früchte sind perfekt für Kuchen, Marmelade oder einfach zum Naschen. Doch bevor es losgeht, steht jeder vor der nervigen Aufgabe: dem Entsteinen. Zum Glück haben wir einen genialen Hack, mit dem es im Handumdrehen gelingt!

Zwetschken zählen zu den absoluten Favoriten des Spätsommers und Herbstes. Aromatisch, saftig und vielseitig: ob in fruchtigen Kuchen, süßen Marmeladen oder sogar in herzhaften Gerichten. Doch bevor der Genuss startet, kommt die ungeliebte Aufgabe: das Entsteinen. Damit Sie sich nicht die Freude verderben, haben wir einen genialen Hack für Sie. So sparen Sie sich langes Hantieren mit Entsteinern oder Messerakrobatik.


Der ultimative Zwetschken-Entstein-Hack: So geht’s!

Genialer Hack: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell
© Getty Images

Wenn Sie keinen Entsteiner zur Hand haben, hilft dieser geniale Trick:

Zwetschken waschen und abtrocknen

Der erste Schritt: Waschen Sie die Zwetschken gründlich und tupfen Sie sie anschließend mit einem Küchentuch ab. Denn feuchte Früchte rutschen in der Hand viel schneller weg, was das Entsteinen unnötig erschwert.

Das Messer ansetzen

Setzen Sie ein scharfes Messer an der Spitze der Zwetschge an. Dies ist der Punkt, an dem die Frucht natürlicherweise eine Einkerbung aufweist. Schneiden Sie jetzt einmal rund um den Stein und achten, Sie darauf, dass der Schnitt tief genug geht, um den Stein zu erreichen.

Dreh-Kniff

Danach drehen Sie die beiden Hälften vorsichtig in entgegengesetzte Richtungen. Das sorgt dafür, dass sich die Frucht vom Stein löst und dieser oft ganz von selbst herausfällt. Sollte der Stein nicht von allein herausfallen, nehmen Sie einfach die Hand oder das Messer zur Hilfe und lösen Sie ihn vorsichtig.

Stein oder Kern?

Genialer Hack: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell
© Getty Images

Übrigens: Zwetschken gehören wie Kirschen, Pfirsiche und Marillen zu den Steinfrüchten, das bedeutet, der "Kern", der sich im Innern verbirgt, ist tatsächlich ein harter Stein, der sich von der saftigen Frucht trennt. Im Gegensatz zu Kernfrüchten wie Äpfeln oder Birnen sind Steinfrüchte aber nur wenige Tage haltbar, das bedeutet für uns: schneller genießen, bevor sie verderben!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden