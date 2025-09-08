Genialer Hack: So entsteinen Sie Zwetschken blitzschnell

Die Zwetschken-Saison ist in vollem Gange! Die heimischen Früchte sind perfekt für Kuchen, Marmelade oder einfach zum Naschen. Doch bevor es losgeht, steht jeder vor der nervigen Aufgabe: dem Entsteinen. Zum Glück haben wir einen genialen Hack, mit dem es im Handumdrehen gelingt!

Zwetschken zählen zu den absoluten Favoriten des Spätsommers und Herbstes. Aromatisch, saftig und vielseitig: ob in fruchtigen Kuchen, süßen Marmeladen oder sogar in herzhaften Gerichten. Doch bevor der Genuss startet, kommt die ungeliebte Aufgabe: das Entsteinen. Damit Sie sich nicht die Freude verderben, haben wir einen genialen Hack für Sie. So sparen Sie sich langes Hantieren mit Entsteinern oder Messerakrobatik.



Der ultimative Zwetschken-Entstein-Hack: So geht’s!

© Getty Images

Wenn Sie keinen Entsteiner zur Hand haben, hilft dieser geniale Trick:

Zwetschken waschen und abtrocknen

Der erste Schritt: Waschen Sie die Zwetschken gründlich und tupfen Sie sie anschließend mit einem Küchentuch ab. Denn feuchte Früchte rutschen in der Hand viel schneller weg, was das Entsteinen unnötig erschwert.

Das Messer ansetzen

Setzen Sie ein scharfes Messer an der Spitze der Zwetschge an. Dies ist der Punkt, an dem die Frucht natürlicherweise eine Einkerbung aufweist. Schneiden Sie jetzt einmal rund um den Stein und achten, Sie darauf, dass der Schnitt tief genug geht, um den Stein zu erreichen.

Dreh-Kniff

Danach drehen Sie die beiden Hälften vorsichtig in entgegengesetzte Richtungen. Das sorgt dafür, dass sich die Frucht vom Stein löst und dieser oft ganz von selbst herausfällt. Sollte der Stein nicht von allein herausfallen, nehmen Sie einfach die Hand oder das Messer zur Hilfe und lösen Sie ihn vorsichtig.

Stein oder Kern?

© Getty Images

Übrigens: Zwetschken gehören wie Kirschen, Pfirsiche und Marillen zu den Steinfrüchten, das bedeutet, der "Kern", der sich im Innern verbirgt, ist tatsächlich ein harter Stein, der sich von der saftigen Frucht trennt. Im Gegensatz zu Kernfrüchten wie Äpfeln oder Birnen sind Steinfrüchte aber nur wenige Tage haltbar, das bedeutet für uns: schneller genießen, bevor sie verderben!