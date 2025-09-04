Traumjob! Tiramisu-WM sucht Testesser

Tiramisu-Verkoster? Klingt nach DEM Traumjob schlechthin. In Treviso, der Heimatstadt des Desserts, könnte dieser Wunsch nun für einige Schleckermäuler in Erfüllung gehen. Für die Tiramisu-Weltmeisterschaft werden nämlich noch Jurymitglieder gesucht, die ihren Geschmackssinn unter Beweis stellen.

Mehr als 200 verschiedene Kreationen aus Espresso-getränktem Löffelbiskuit, luftiger Mascarponecreme und feinem Kakaopulver warten vom 10. bis 12. Oktober 2025 in der norditalienischen Stadt Treviso darauf, verkostet zu werden. Seit 2017 findet in der Heimat des berühmten Desserts der Tiramisu World Cup statt.

So läuft der Tiramisu World Cup ab

Über 200 Hobbyköche treten an, um in den Kategorien "Originalrezept" und "Kreatives Rezept" ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer dürfen keine professionellen Köche sein oder in den letzten 6 Monaten in einer Restaurantküche gearbeitet haben. 30 der Hobbyköche kommen ins Halbfinale, die besten drei schließlich ins Finale.

© Getty Images

Testesser bei Tiramisu-WM

Welche der Kreationen die beste ist, liegt ganz in den Händen der Jury. Die Testesser überwachen zunächst, ob Zutaten und Utensilien korrekt sind und ob die Zubereitung nach den Wettbewerbsregeln erfolgt. Anschließend dürfen sie die süßen Meisterwerke verkosten und bewerten.

© Getty Images

Bewerbung nur am 13. September möglich

Derzeit suchen die Veranstalter noch nach Jurymitgliedern. Wer dabei sein möchte, kann sich am 13. September direkt über die Website anmelden. Ganz ohne Hürden geht es jedoch nicht: Zuerst gilt es, einen Online-Test mit 15 Fragen rund um Zutaten, Tradition und Regeln des Wettbewerbs zu bestehen, quasi das Eintrittsticket zum Traumjob.

Wichtig: Bewerbungen sind ausschließlich am 13. September zwischen 10 Uhr und Mitternacht möglich. Eine Bezahlung gibt es nicht, ebenso werden keine Reisekosten nach Italien übernommen. Dafür erwartet die Jury-Mitglieder ein unbegrenzter Genuss an Tiramisu.