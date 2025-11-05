Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten

Salat gilt als Inbegriff gesunder Ernährung, doch was viele vergessen: Viele Dressings sind echt Kalorienfallen! Wir zeigen, welche Klassiker Sie besser meiden sollten, und stellen drei einfache Rezepte vor, die Ihre Salate gesund, lecker und kalorienärmer machen.

Ein knackiger Salat ist eigentlich die perfekte Mahlzeit: frisch, vitaminreich, voller Nährstoffe und Mikronährstoffe - also alles, was Ihr Körper liebt. Doch Hand aufs Herz: Was den Salat wirklich zum Star macht, ist das Dressing. Es verbindet die Zutaten, sorgt für Geschmack und macht aus Grünzeug ein echtes Lieblingsgericht. Aber - und das ist der Haken - das falsche Dressing kann aus Ihrem gesunden Lunch blitzschnell eine Kalorienbombe machen.

Achtung! Diese Dressings sind wahre Kalorienfallen

Viele Fertig- oder Restaurant-Dressings sind reich an Zucker, Fett und Zusatzstoffen. Sie schmecken zwar cremig und köstlich, haben es aber in sich. Besonders diese Varianten sollten Sie besser sparsam genießen:

Caesar-Dressing: Oft mit viel Mayonnaise, Parmesan und Öl - bis zu 400 Kalorien pro Portion

Thousand Island & French Dressing: Süß, sahnig und voller Zucker - das hat mit leicht meist wenig zu tun.

Honig-Senf-Dressing: Klingt harmlos, ist aber oft eine Zuckerfalle. Viele Fertigvarianten enthalten mehr Sirup als Senf.

Blue-Cheese- oder Ranch-Dressing: Herrlich cremig, aber mit Sahne und Käse - da steckt ordentlich Fett drin.

Keine Sorge, Sie müssen auf Geschmack nicht verzichten. Mit ein paar einfachen Zutaten lassen sich leckere, leichte und vor allem gesunde Dressings ganz einfach selbst machen.

1. Joghurt-Zitronen-Dressing (ca. 60 kcal pro Portion)

Frisch, leicht und perfekt für Gurken- oder Blattsalate.

© Getty Images

Zutaten:

3 EL Naturjoghurt (1,5 %)

1 TL Olivenöl

Saft einer halben Zitrone

1 TL Senf

Salz, Pfeffer, frische Kräuter (z. B. Schnittlauch oder Dill)

Zubereitung:



Alles gut verrühren, mit Kräutern abschmecken, fertig. Dieses Dressing ist schön cremig, aber viel leichter als jede Mayo-Variante.

2. Balsamico-Honig-Dressing (ca. 50 kcal pro Portion)

Ein Klassiker mit süß-säuerlicher Note, passt perfekt zu Tomaten, Rucola oder Feta.

© Getty Images

Zutaten:



2 EL Balsamico-Essig

1 TL Honig

1 TL Olivenöl

1 TL Senf

Salz & Pfeffer

Zubereitung:



Alle Zutaten gut verquirlen oder in einem Schraubglas schütteln. Der Trick: weniger Öl, dafür mehr Essig, das spart Kalorien, ohne an Geschmack zu verlieren.



3. Avocado-Limetten-Dressing (ca. 80 kcal pro Portion)

Cremig, nussig, frisch und ganz ohne Sahne oder Mayo!

© Getty Images

Zutaten:

½ reife Avocado

Saft einer halben Limette

1 EL Joghurt oder pflanzliche Alternative

1 TL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

Zubereitung:



Alle Zutaten im Mixer cremig pürieren. Dieses Dressing ist reich an gesunden Fetten und hält den Salat lange sättigend.