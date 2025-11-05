Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Regional
Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten
© Getty Images

Ciao Kalorienfalle

Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten

05.11.25, 13:39
Teilen

Salat gilt als Inbegriff gesunder Ernährung, doch was viele vergessen: Viele Dressings sind echt Kalorienfallen! Wir zeigen, welche Klassiker Sie besser meiden sollten, und stellen drei einfache Rezepte vor, die Ihre Salate gesund, lecker und kalorienärmer machen. 

Ein knackiger Salat ist eigentlich die perfekte Mahlzeit: frisch, vitaminreich, voller Nährstoffe und Mikronährstoffe - also alles, was Ihr Körper liebt. Doch Hand aufs Herz: Was den Salat wirklich zum Star macht, ist das Dressing. Es verbindet die Zutaten, sorgt für Geschmack und macht aus Grünzeug ein echtes Lieblingsgericht. Aber - und das ist der Haken - das falsche Dressing kann aus Ihrem gesunden Lunch blitzschnell eine Kalorienbombe machen.

Achtung! Diese Dressings sind wahre Kalorienfallen

Viele Fertig- oder Restaurant-Dressings sind reich an Zucker, Fett und Zusatzstoffen. Sie schmecken zwar cremig und köstlich, haben es aber in sich. Besonders diese Varianten sollten Sie besser sparsam genießen: 

  • Caesar-Dressing: Oft mit viel Mayonnaise, Parmesan und Öl - bis zu 400 Kalorien pro Portion 
  • Thousand Island & French Dressing: Süß, sahnig und voller Zucker - das hat mit leicht meist wenig zu tun. 
  • Honig-Senf-Dressing: Klingt harmlos, ist aber oft eine Zuckerfalle. Viele Fertigvarianten enthalten mehr Sirup als Senf.
  • Blue-Cheese- oder Ranch-Dressing: Herrlich cremig, aber mit Sahne und Käse - da steckt ordentlich Fett drin. 

Lesen Sie auch

Keine Sorge, Sie müssen auf Geschmack nicht verzichten. Mit ein paar einfachen Zutaten lassen sich leckere, leichte und vor allem gesunde Dressings ganz einfach selbst machen.  

1. Joghurt-Zitronen-Dressing (ca. 60 kcal pro Portion)

Frisch, leicht und perfekt für Gurken- oder Blattsalate. 

Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten
© Getty Images

Zutaten:

  • 3 EL Naturjoghurt (1,5 %)
  • 1 TL Olivenöl
  • Saft einer halben Zitrone
  • 1 TL Senf
  • Salz, Pfeffer, frische Kräuter (z. B. Schnittlauch oder Dill)

Zubereitung:

Alles gut verrühren, mit Kräutern abschmecken, fertig. Dieses Dressing ist schön cremig, aber viel leichter als jede Mayo-Variante.

2. Balsamico-Honig-Dressing (ca. 50 kcal pro Portion)

Ein Klassiker mit süß-säuerlicher Note, passt perfekt zu Tomaten, Rucola oder Feta.

Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten
© Getty Images

Zutaten:

  • 2 EL Balsamico-Essig
  • 1 TL Honig
  • 1 TL Olivenöl
  • 1 TL Senf
  • Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Alle Zutaten gut verquirlen oder in einem Schraubglas schütteln. Der Trick: weniger Öl, dafür mehr Essig, das spart Kalorien, ohne an Geschmack zu verlieren.

 
3. Avocado-Limetten-Dressing (ca. 80 kcal pro Portion)

Cremig, nussig, frisch und ganz ohne Sahne oder Mayo! 

Gesunde Salatdressings: So sparen Sie Kalorien, ohne auf Geschmack zu verzichten
© Getty Images

Zutaten:

  • ½ reife Avocado
  • Saft einer halben Limette
  • 1 EL Joghurt oder pflanzliche Alternative
  • 1 TL Olivenöl
  • Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

Zubereitung:

Alle Zutaten im Mixer cremig pürieren. Dieses Dressing ist reich an gesunden Fetten und hält den Salat lange sättigend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden