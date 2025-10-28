Gans was Anderes: Le Burger bringt die Martinigans in den Burger

Bei Le Burger wird es bald Gans schön g’schmackig! Mit dem „Don Ganso“ bringt das Fastfood-Lokal den wohl verrücktesten Herbst-Burger des Jahres auf den Teller.

Es ist wieder Ganslzeit! Doch heuer wird alles anders – und vor allem: handlicher. Das Wiener Familienunternehmen Le Burger hat sich den wohl traditionsreichsten Klassiker der österreichischen Festtagsküche vorgeknöpft und ihn auf spektakuläre Weise neu erfunden.

„Don Ganso“: Traditionelles Ganslessen in einen Spezialburger

Statt Messer, Gabel und drei Stunden Bratenzeit gibt’s die Martinigans jetzt zum Abbeißen – als Burger! Mit dem „Don Ganso“ komprimiert Le Burger das traditionelle Ganslessen samt Beilagen zu einem genialen „All-in-one“-Genusserlebnis. Zartes Pulled-Ganslfleisch, cremige Mustard Mayo, süß-säuerliche marinierte Zwiebeln, fruchtiger Granny Smith, würziges Rotkraut und knackiger Eisbergsalat – alles liebevoll in ein handgemachtes Bun gepackt.

© Robin Consult_Fellner

„Wir nehmen uns die Freiheit, Klassiker neu zu denken – aber immer mit Respekt vor ihrer Geschichte“, sagen die Le-Burger-Masterminds Thomas und Lukas Tauber. Die Idee zum Rezept kommt von Lukas Teschmit, dem kulinarischen Kopf hinter Le Burger. Sein Ziel: „Die Essenz eines Martiniganslessens einfangen – Rotkraut, Apfel, Gans – und sie so kombinieren, dass sie in einem Burger perfekt harmonieren.“ Und das Ergebnis kann sich schmecken lassen!

© Robin Consult_Fellner

Auch beim Namen hat Le Burger Humor bewiesen: Statt eines Marketingslogans durften die Fans entscheiden – und die Community kürte den Titel „Don Ganso“. Charmant, frech, mit Charakter – genau wie der Burger selbst.

Ab 1. November gibt’s den „Don Ganso“ in allen Le-Burger-Restaurants um 15,90 Euro – aber nur für kurze Zeit, nämlich bis 30. November.