Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Vienna-Coach

Der Trainer soll sich an mehreren Frauen in seinem Team vergangen haben.

Gegen einen ehemaligen Trainer des First Vienna Football Club 1894 wird wegen des Verdachts der geschlechtlichen Nötigung und des Verdachts des Missbrauches eines Autoritätsverhältnisses ermittelt. Der Ex-Coach soll sich an mehreren Spielerinnen vergangen haben. Wie die Krone berichtet, soll es ein internes Schreiben des Fußballvereins geben, in welchem bekannt gegeben wird, dass Kontaktdaten aller Spielerinnen, die in Mannschaften des jetzt unter Verdacht stehenden Trainers waren, an die Behörden weitergeleitet worden sind. Den Stein ins Rollen gebracht haben sollen zwei aktuelle Anzeigen.

Der verdächtige Ex-Coach ist schon länger zurückgetreten. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.