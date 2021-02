Superbowl-Flitzer rennt allen davon

Nicht etwa die weit zurückliegenden Kansas City Chiefs sorgten zum Spielende für ein Highlight, sondern in Show eines Flitzers! Kurz vor dem Ende des letzten Viertels, beim Stand von 31:9 für die Tampa Bay Buccaneers, rannte kurz vor dem Ende des letzten Viertels plötzlich ein Mann über das Spielfeld.

Zum Glück für alle, die sich ein paar Bilder erhofft hatten, zückten einige von den insgesamt 20.000 Fans ihr Smartphone, filmten das Spektakel und stellten die Aufnahmen online. So wie dieser Twitter-User:

He gave him self up thats 15 yds and targeting pic.twitter.com/2ju5A5qKDf