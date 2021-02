Letzte Probe vor den Australian Open

Auch die zwei ATP-250-Turniere sowie die drei WTA-500-Turniere, die allesamt als Vorbereitung auf die am Montag beginnenden Australian Open dienen, werden am Freitag nach einem Tag Pause wegen eines Coronafalls in einem Spielerhotel fortgesetzt. Die WTA gab inzwischen bekannt, dass sämtliche Einzel-Matches vor Melbourne ab Freitag in einem eventuellen dritten Satz in einem Match Tiebreak (geht bis 10 Punkte, Anm.) entschieden werden. Dies wird den Organisatoren, die insgesamt sechs Turniere bis Sonntag auf der Anlage der Australian Open über die Bühne bekommen müssen, helfen.

Indes wurde auch bekannt, dass Rafael Nadal vor Beginn der Australian Open weiter mit Rückenproblemen hadert. "Es hat sich ein bisschen verbessert, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich Match in voller Intensität spielen könnte", sagte der 20-fache Major-Sieger. Für das Gruppenmatch Spaniens am Freitag gegen Griechenland wurde er nicht genannt, jenes gegen Australien hatte er bereits gecancelt.