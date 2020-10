Heute erstmals 4.000 Corona-Neuinfektionen

Im Krisenstab geht man davon aus, dass heute erstmals mehr als 4.000 neue Fälle gemeldet werden. 'Die Situation spitzt sich dramatisch zu'

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiterhin rasant an. Wie oe24 aus dem Krisenstab erfuhr, wurden in den letzten 24 Stunden zum ersten Mal mehr als 4.000 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Situation spitze sich dramatisch zu.

Regierung plant Lockdown light

Kanzler Sebastian Kurz will nun rasch neue Maßnahmen umsetzen, um einen Kollaps des Gesundheitssystems wegen der hohen Zahlen der Corona-Neuinfektionen noch abzuwenden. Auch die Grünen dürften das nun so sehen. Es soll im Unterschied zum März ein "Lockdown light" kommen - ähnlich wie in Deutschland. Dieser soll schon Anfang November in Kraft treten. "Es wird rasch gehen", so ein Regierungsinsider zu ÖSTERREICH.

Kontaktbeschränkungen auf eine Person geplant

Physische Kontakte: Bald sollen in der Regierung Kontaktbeschränkungen - also nur noch Treffen mit einem anderen Haushalt außerhalb der Familie - verhandelt werden. Dabei können Treffen auch draußen auf maximal zehn Personen beschränkt werden. Ob das auch private Feiern und Treffen in Wohnungen -wie in Deutschland der Fall -betrifft, darf aber bezweifelt werden.

Events, Theater sollen jetzt pausieren müssen

Pause: In den meisten Ländern sind Massenevents längst untersagt. Das soll jetzt auch befristet in Österreich kommen. Das heißt, dass Oper, Theater, Kino, aber auch Profi-Fußballspiele nicht mehr vor Publikum stattfinden dürfen. Wie lang das gelten soll, ist noch offen. Einen Lockdown darf die Regierung nur auf 10 Tage begrenzt machen, einzelne Verordnungen freilich länger. In Deutschland gelten die Maßnahmen vier Wochen. Das soll das Infektionsgeschehen brechen.

Geschäfte offen, Fitnesscenter zu und auch Lokale

Mittelweg: Der Handel soll diesmal offen bleiben. Die Gastronomie (Restaurants, Bars) soll hingegen befristet zusperren. Nur Take-away oder Lieferservice darf angeboten werden. Auch Fitnesscenter müssen dichtmachen.

Kindergärten und Schulen bleiben offen

Verhandlung: "Kindergärten und Schulen sollen auch im Fall eines Lockdowns offen bleiben", stellte Bildungsminister Heinz Faßmann gestern im Interview auf oe24.TV klar. Das ist wie etwa in Deutschland eine bewusste gesellschaftspolitische Entscheidung. Aber: Es könnten zumindest wieder in der Oberstufe Schichtbetrieb und bei Bedarf E-Learning kommen.

Friseure und Ärzte offen, Kosmetik aber zu

Light: Friseure könnten diesmal offen bleiben, Kosmetikbehandlungen und alle Dienstleistungen mit großer Nähe kurzfristig gestoppt werden. Und wichtig: Arztpraxen bleiben natürlich offen.

Schon heute tagt die Regierungsspitze mit Experten - danach könnte Kanzler Kurz weit reichende Maßnahmen bekannt geben.

Weitere Infos folgen