Schon wieder neuer Höchstwert: 2.571 Neuinfektionen

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung nach Bundesländern:

Burgenland: 39

Kärnten: 109

Niederösterreich: 257

Oberösterreich: 552

Salzburg: 162

Steiermark: 314

Tirol: 449

Vorarlberg: 74

Wien: 615

Damit gibt es derzeit landesweit 18.266 aktiv Infizierte. Das berichtete das Innenministerium.

Bisher gab es in Österreich 74.415 positive Testergebnisse. 954 Personen sind mit oder an SARS-CoV-2 verstorben, 55.195 sind genesen. Am Freitag befanden sich 1.058 Personen wegen Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon 158 auf Intensivstationen.