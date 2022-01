8.786 neue Corona-Fälle an einem Tag

In den vergangenen 24 Stunden wurden 8.786 Neuinfektionen gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 1.321.725 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (7. Jänner, 9:30 Uhr) sind österreichweit 13.830 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 1.250.567 wieder genesen. Derzeit befinden sich 929 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 278 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 119

Kärnten: 442

Niederösterreich: 1.256

Oberösterreich: 1.309

Salzburg: 1.144

Steiermark: 569

Tirol: 1.246

Vorarlberg: 278

Wien: 2.423